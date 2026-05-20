En direct : Fribourg-Aston Villa (0-0)

Salut la compagnie ! Vous allez bien ? Que vous soyez en famille, dans un bar ou en moule-bite avec une Super Bock, bienvenue dans le Tüpras Stadyumu d'Istanbul pour cette finale d'Europa League ! D'un côté, une équipe vêtue de noir et blanc mais qui ne sont pas les locaux du Besiktas : le Freiburg du magicien Vincenzo Grifo et du supersonique Johan Manzambi ! De l'autre le Villa qu'on ne présente plus du spécialiste de la matière : Unai Emery !