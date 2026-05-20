- C3
- Finale
En direct : Fribourg-Aston Villa (0-0)
L'occasion de se demander si Tielemans a déjà mis un but dégueulasse dans sa carrière.
OHHHHHHHHHHHHHH LE BUT SOMPTUEUX DE YOURI TIELEMANS !!! On s'ennuyait légèrement, mais un corner joué à la rémoise va permettre à Buendia d'adresser un centre fabuleux pour Youri Tielemans qui reprend de volée petit filet ! 1-0 pour Aston Villa, apparemment Unai Emery n'a même pas vu le but !
Oula, Manzambi n'est vraiment pas venu pour rigoler. Arrivé dans la surface dans un angle mort, l'ailier travaille bien Lindelöf pour le crocheter et envoyer un centre qui ne trouvera... personne. La lumière peut-elle venir de lui ?
Mine de rien, va falloir qu'on étudie un jour l'acoustique dans les stades turcs. Même sans supporters stambouliotes, on entend vraiment vrombir le public (notamment celui de Freiburg).
Premier frisson dans la défense des Villains, qui a subi la pression de Johan Manzambi avant que le Suisse envoie une frappe aux 30 mètres. Bloquée facilement par Dibu !
On avait oublié, mais regardez quelle légende du foot turc présentait la Coupe à Istanbul !
https://x.com/EuropaLeague/status/2057181543836107104?s=20
@HadopiConqueror Je peux comprendre en effet, toujours des trucs qui pourraient être légiférés par l'état pour pouvoir avoir un peu de foot en clair... En tout cas on va essayer de faire le live le + complet possible !
Cette finale d'Europa League sera peut-être le dernier match de Johan Manzambi, offensif suisse qui a cassé toutes les datas cette année en Bundesliga, à tenter dans la quinzaine de dribbles/match. Rôle assez particulier ce soir, puisqu'on vient de le voir redescendre pour demander le ballon aux défenseurs centraux. Si jamais vous l'avez vu un samedi à 15h30 sur Bein 7, racontez-nous vos impressions !
@RandyMarsh, la forme la forme, on va essayer d'enchaîner avec Thunder - Spurs cette nuit pour voir une autre maestria de Wemby (mes choix de vie, bordel)
🟨 Carton jaune pour Matty Cash, qui aurait pu prendre plus cher sur cette énorme semelle directement dans le tibia de Vincenzo Grifo. Les complotistes diront que c'est une faute stratégique !
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🟨 Carton jaune pour Emiliano Buendía, qui s'est fait le temps de régler nos problèmes techniques. Ils pourraient faire en sorte de lancer une pause fraîcheur pour meubler, quand même !
Après un beau bug au sein du site ayant duré une dizaine de minutes, nous nous retrouvons enfin en capacité de continuer le live. Nos excuses pour la gêne occasionnée !
Morgan Rogers, que l'on connaît trop bien pour sa technique de frappe, nous sort un tir brossé qui aurait pu faire chavirer les Villains, mais ça terminera à côté.
Les duels d'Ollie Watkins depuis le début du match, ça risque d'être une des clés du match. Ca a terminé par une faute ou un hors-jeu jusqu'ici, mais il a déjà bien pris l'ascendant sur Lienhart.
🟨 Carton jaune pour Philipp Treu dès la cinquième minute, coupable d'un sacré plaquage ventral sur John McGinn. Il en a connu d'autres.
ET NOUS SOMMES PARTIS POUR CETTE 55e FINALE DE C3 !
On vous rappelle que le match est diffusé sur Canal+Foot ! Ouais, même eux veulent pas le mettre sur le canal principal...
A noter que pendant l'avant-match diffusé sur Canal+, on a pu voir le jingle d'intro de... la Conférence League. Même eux ne croient pas en leur affiche. Pourtant, Villa et Freiburg restent deux valeurs sûres pour voir du spectacle ! Perso, ça me fait penser à la finale de Coupe UEFA entre le CSKA et Porto : deux équipes qui n'ont pas grand chose à voir mais qui avaient donné du beau spectacle ensemble.
Salut la compagnie ! Vous allez bien ? Que vous soyez en famille, dans un bar ou en moule-bite avec une Super Bock, bienvenue dans le Tüpras Stadyumu d'Istanbul pour cette finale d'Europa League ! D'un côté, une équipe vêtue de noir et blanc mais qui ne sont pas les locaux du Besiktas : le Freiburg du magicien Vincenzo Grifo et du supersonique Johan Manzambi ! De l'autre le Villa qu'on ne présente plus du spécialiste de la matière : Unai Emery !
🟨 Carton jaune pour Matty Cash, qui aurait pu prendre plus cher sur cette énorme semelle directement dans le tibia de Vincenzo Grifo. Les complotistes diront que c'est une faute stratégique !
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🟨 Carton jaune pour Emiliano Buendía, qui s'est fait le temps de régler nos problèmes techniques. Ils pourraient faire en sorte de lancer une pause fraîcheur pour meubler, quand même !
🟨 Carton jaune pour Philipp Treu dès la cinquième minute, coupable d'un sacré plaquage ventral sur John McGinn. Il en a connu d'autres.
Aston Villa
SC Freiburg
Par Mathieu Plasse