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François Letexier au sifflet d’une finale européenne

VM
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François Letexier au sifflet d’une finale européenne

Qui a dit qu’il n’y aurait pas de représentants du football français en finale de C3 ? Ce mercredi, l’UEFA a communiqué les arbitres qui encadreront les finales européennes. La finale de Ligue Europa entre Fribourg et Aston Villa (mercredi 20 mai à 21 heures) sera notamment arbitrée par une importante délégation française. François Letexier a été désigné arbitre central et sera accompagnée par ses acolytes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, en plus de Jérôme Brisard et Willy Delajod qui s’occuperont eux de la VAR.

Nouvelle finale européenne pour Letexier

Près de deux ans après avoir arbitré la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre (2-1), Monsieur Letexier va diriger la deuxième finale européenne de sa carrière, la première d’une compétition de clubs.

Pour rappel, le Français de 37 ans a aussi été nommé pour arbitrer des matchs de Coupe du monde cet été en Amérique du Nord. Cette saison, François Letexier n’a arbitré que des matchs de Ligue des champions à l’échelle continentale, et aucun de Ligue Europa.

Vous pensez qu’il arrivera à siffler un penalty pour le PSG quand même ?

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VM

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