Un Français au sifflet pour la finale de l’Euro

Il y aura un Français en finale (en plus de Laporte et Le Normand).

L’UEFA a annoncé ce jeudi que l’arbitre retenu pour la finale de l’Euro entre l’Espagne et l’Angleterre est François Letexier. Le Français de 35 ans, devenu arbitre international en 2017, participera à sa première finale d’un Euro, après avoir été au sifflet de trois matchs de poule (Espagne-Géorgie, Danemark-Serbie et Croatie-Albanie). Il sera assisté de ses compatriotes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, ainsi que de Jérôme Brisard à la VAR, avec qui il officiera pendant les Jeux olympiques de Paris.

François Letexier a déjà participé à des finales de compétitions organisées par l’UEFA, puisqu’il était quatrième arbitre lors de la finale de la Ligue des champions entre Dortmund et le Real Madrid, le premier juin dernier. En 2023, il avait également arbitré la finale de la Supercoupe de l’UEFA entre Manchester City et Séville.

En espérant qu’il ne soit pas trop blâmé pour ses décisions.

