Pays-Bas-Angleterre : Virgil van Dijk n’a pas compris les décisions de l’arbitre

Des Oranje amers.

Après l’élimination face à l’Angleterre en demi-finales de l’Euro, les membres de l’équipe des Pays-Bas ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis de l’arbitrage, notamment concernant ce (généreux) penalty accordé aux Three Lions en première période par Felix Zwayer. Le capitaine des Oranje, Virgil van Dijk, visiblement très ému, a fait part de son scepticisme envers les décisions arbitrales dans son interview d’après-match pour beIN Sports : « Je ne sais pas si je devrais dire quelque chose à propos de cette décision, mais bon. Comme je l’ai dit aux médias néerlandais, le fait que l’arbitre soit rentré rapidement après le match et que nous n’ayons pas eu le temps de lui serrer la main en dit long. »

"It says it all that the ref went in quite quickly after the game and had no time to shake his hand."

