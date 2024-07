L’Angleterre rejoint l’Espagne en finale

Au terme d’un match spectaculaire et disputé de bout en bout, c’est l’Angleterre qui décroche sa place en finale grâce à un but tardif d’Ollie Watkins. Trois ans après, les Three Lions ont une nouvelle opportunité de ramener le football à la maison.

Pays-Bas 1-2 Angleterre

Buts : Simons (7e) pour les Pays-Bas // Kane (18e, SP), Watkins (89e) pour l’Angleterre

« It’s coming home, it’s coming home… Football is coming home », voilà ce que chantaient en chœur les Anglais, au coup de sifflet final de ce palpitant Pays-Bas-Angleterre, ravis de pouvoir s’offrir une revanche et une nouvelle fois un dénouement exigeant pour le palpitant. Trois ans après la terrible désillusion de Wembley, revoilà l’Angleterre en finale du championnat d’Europe. Avec ses défauts, avec ses limites, mais avec une solidité et une capacité à faire tourner les événements en sa faveur qui ont de quoi faire trembler n’importe qui. Une fois encore, comme face à la Slovaquie en huitièmes, comme face à la Suisse en quarts, rien ne fut simple pour la troupe d’un Gareth Southgate qui, mine de rien, a sa part de mérite dans cette qualif en finale. À la 81e minute, son double changement Foden-Kane pour Palmer-Watkins s’est révélé archipayant, puisque le premier a servi le second, qui s’est autorisé, dans un angle impossible, à faire couler les larmes d’une vaillante équipe des Pays-Bas invitée à rentrer chez elle. Le foot est cruel, c’est aussi pour cela qu’on l’aime.

Xavi Simons appelle, Harry Kane décroche

Dans la continuité d’un après-midi où la marée oranje a déferlé dans tout Dortmund, le BvB Stadion s’est lui aussi drapé de son plus bel orange pour cette affiche de gala. Explosive face à la Turquie, la formation de Ronald Koeman ne change pas d’attitude face aux Three Lions et met d’entrée de l’intensité sur chaque ballon. Cela tombe bien, le premier négocié dans le camp anglais fait mouche : sur un second ballon, Xavi Simons mange tout cru Declan Rice et s’en va nettoyer la lunette de Jordan Pickford (1-0, 7e). L’Angleterre est piquée, le match est lancé, et à 25 mètres, Harry Kane oblige Bart Verbruggen à une première horizontale en guise de réponse. La confiscation anglaise est alors totale, et sur un coup du sort, les Britishs vont revenir rapidement dans le coup. Bukayo Saka s’offre une percée dans la défense néerlandaise, Kane suit et se mange le pied en avant inutile de Denzel Dumfries venu au contact. La VAR intervient, penalty (généreux) pour les Anglais que Kane transforme sans trembler (1-1, 18e).

Les tambours se remettent à battre le rythme, Phil Foden est intenable entre les lignes, et le protégé de Pep Guardiola n’est pas loin de la vérité sur un enroulé du gauche yamalesque qui, cette fois, tape le poteau et sort en six mètres. Passé cette chaude alerte, les Pays-Bas relèvent la tête, et Dumfries n’est pas loin de rattraper sa bourde : sur corner, il échappe à la vigilance de Jude Bellingham, mais son coup de casque s’écrase sur la barre. À défaut d’égaliser, le piston de l’Inter va se montrer déterminant en privant Foden d’un pion génial, consécutif à un ballon glissé entre une forêt de jambes et arrêté donc sur la ligne par un Dumfries tout pardonné. Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure de Memphis Depay, qui laisse le navire orange voguer sans lui vers la pause.

Watkins envoie l’Angleterre au septième ciel

Le second acte entre Anglais et Néerlandais est plus tactique, moins “ping-pong”, et au fil des minutes, on se dit même alors que les Pays-Bas ont la tête d’un outsider en passe de réaliser un sacré coup. Sur un coup franc de Joey Veerman, Nathan Aké reprend sans contrôle au point de penalty, mais tombe sur un Pickford exemplaire. À un quart d’heure du terme, c’est au tour de Simons d’écraser une volée pourtant en bonne position au cœur de la surface. La chance des Pays-Bas est passée, face à cette Angleterre-là, même parfois brouillonne, il ne faut pas caviarder autant. Saka pense offrir la victoire, mais son but est signalé hors jeu, avant que Watkins au bout du suspense (1-2, 89e) ne s’offre un quatrième pion en quatorze sélections, un titre d’homme du match, et une soirée comme on en vit peu dans une vie. Maintenant place à l’Espagne en finale d’un étrange Euro dont l’épilogue n’a jamais été aussi proche.

Pays-Bas (4-3-3) : Verbruggen – Dumfries (Zirkzee, 90e), De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Simons (Brobbey, 90e), Reijnders – Malen (Weghorst, 45e), Depay (Veerman, 33e), Gakpo. Entraîneur : Ronald Koeman.

Angleterre (3-4-2-1) : Pickford – Walker, Stones, Guehi – Saka (Konsa, 90e), Mainoo (Gallagher, 90e), Rice, Trippier (Shaw, 45e) – Foden (Palmer, 80e), Bellingham – Kane (Watkins, 81e). Entraîneur : Gareth Southgate.

