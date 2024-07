L’Angleterre se sauve sur le fil et verra les demi-finales

Angleterre 1-1 ( 5-3 TAB) Suisse

Buts : Saka (80e) pour les Three Lions // Embolo (75e) pour la Nati

Tirs au but réussis : Palmer, Bellingham, Saka, Toney et Alexander-Arnold pour les Anglais // Schär, Shaqiri, Amdouni pour les Suisses

Tir au but manqué : Akanji pour la Suisse

Pour la centième de Gareth Southgate sur le banc des Three Lions, ses joueurs avaient décidé d’offrir deux cadeaux à leur entraîneur. Un premier qui n’en était pas vraiment un vu leurs dernières performances : la continuité. Puis un deuxième : une nouvelle qualification en demi-finales de l’Euro. Réduite une nouvelle fois au néant footballistique, l’Angleterre s’en est finalement remise à Bukayo Saka pour arracher la prolongation, puis à Jordan Pickford pour s’imposer aux tirs au but.

Ennui quand tu nous tiens

L’exploit slovaque n’aura rien changé, et l’Albion, cette fois-ci définitivement lâchée par ses leaders, est passée tout proche de l’élimination. Pour les hommes de Murat Yakın, la première qualification en demi-finales dans l’histoire de la Nati attendra, et la fenêtre s’est peut-être refermée pour toute une génération de vieux briscards. Tancée par l’égalisation presque immédiate des Anglais, elle n’a su se ressaisir pour reprendre le dessus en prolongation.

⚽🇨🇭 75’ 1-0 pour la Suisse ! La Nati ouvre le score face à l’Angleterre grâce à un but de leur numéro 9 Breel Embolo. Les Anglais vont-ils revenir dans le match ? #ANGSUI #Euro2024 pic.twitter.com/m3WIO7hS0q — M6 (@M6) July 6, 2024

Dans un match où il aura fallu attendre la 50e minute pour voir la première frappe cadrée, Anglais et Suisses auront surtout offert une bataille tactique, que la fébrilité anglaise n’aura su renverser de longues minutes durant. D’abord bien en place, les hommes de Gareth Southgate ont manqué de tranchant et d’efficacité, à l’image de Harry Kane, aux abonnés absents (seulement 26 ballons touchés et 2 petits tirs) et logiquement sorti en prolongation.

Impressionnante face à l’Italie en huitièmes de finale, la Suisse est repartie avec les mêmes ingrédients dès les premières minutes, avec beaucoup de verticalité, avant de redescendre son bloc et d’attendre l’Angleterre pour exploser en contre. À l’heure de retourner aux vestiaires, les deux équipes affichaient autant de frappes cadrées que de frissons donnés à leur supporter : zéro.

Saka superstar

Au grand dam de Breel Embolo, qui s’est longtemps battu contre les éléments et les centraux adverses, avant de finalement trouver la faille sur un superbe mouvement collectif suisse (0-1, 75e). Dans la foulée, l’homme du match, Bukayo Saka, a remis les siens dans le droit chemin d’une lourde frappe du gauche qui a laissé Yann Sommer pantois (1-1, 80e). Si Embolo et Dan Ndoye ne se sont pas compris sur la dernière grosse situation du temps réglementaire, le score n’a plus bougé. Entre deux équipes solides et qui n’ont plus l’habitude de perdre à l’Euro, on a donc eu droit à une prolongation, qui, un peu à la surprise générale, a été plus animée que les 90 premières minutes.

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 80’ L’égalisation de Bukayo Saka ! Quelle frappe de l’ailier anglais qui permet aux Three Lions de revenir dans ce quart de finale. #ANGSUI #Euro2024 pic.twitter.com/pA708iy61M — M6 (@M6) July 6, 2024

Declan Rice a d’abord allumé la première mèche, forçant Yann Sommer à une énorme parade, alors que le buteur anglais Saka n’en finissait plus d’affoler la défense suisse de ses accélérations sur son côté droit. Si Jude Bellingham a eu droit à sa grosse occasion, c’est surtout la Suisse qui a poussé sur la fin pour l’emporter et écrire l’histoire. Malheureusement pour les hommes de Yakın, la passe de Steven Zuber pour Silvan Wiedmer sera un peu trop longue, le corner de Xherdan Shaqiri échouera sur l’équerre, alors que Pickford chauffera ses gants pour l’échéance finale sur une frappe de Zeki Amdouni.

🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Trent Alexander-Arnold envoie l’Angleterre en demi-finales de l’Euro au terme de la séance de tirs au but ! Les Three Lions affronteront soit les Pays-Bas soit la Turquie. #ANGSUI #Euro2024 pic.twitter.com/zvtfei4Zvt — M6 (@M6) July 6, 2024

Déjà auteur d’un péno raté contre l’Espagne il y a trois ans, Manuel Akanji s’est de nouveau manqué lors de la séance de tirs au but, laissant à tous les tireurs anglais le soin de finir le travail, et de qualifier les Three Lions pour le dernier carré, face à la Turquie ou aux Pays-Bas. Pour Harry Kane, Jude Bellingham ou même Phil Foden, c’est une nouvelle chance de briller qui s’offrent à eux, au sein d’une sélection qui ressemble étrangement à l’équipe de France. Tant par la déception qu’elle représente dans le jeu, mais aussi par sa solidité et sa bonne étoile.

Angleterre (3-4-2-1) : Pickford – Konsa (Palmer, 78e), Stones, Walker – Saka, Rice, Mainoo (Shaw, 78e), Trippier (Eze, 78e) – Foden (Alexander-Arnold, 115e), Bellingham – Kane (Toney, 109e). Entraîneur : Gareth Southgate.

Suisse (3-4-3) : Sommer – Rodríguez, Akanji, Schär – Aebischer (Amdouni, 118e), Xhaka, Freuler (Sierro, 118e), Rieder (Zuber, 63e) – Vargas (Wiedmer, 63e), Embolo (Shaqiri, 109e), Ndoye (Zakaria, 98e). Entraîneur : Murat Yakın.

