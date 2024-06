L’Angleterre file à la française

Même nombre de points (5), même nombre de buts inscrits (2), même nombre de buts encaissés (1)… Et si l’équipe d’Angleterre était en fait la jumelle de l’équipe de France ? Avec leur triste 0-0 face à la Slovénie, les gars de Gareth Southgate se sont hissés en tête du groupe C pour se qualifier en huitièmes de finale dans la partie de tableau la plus simple de cet Euro. Les Three Lions réussissent même un exploit en étant, pour le deuxième Euro consécutif, l’équipe qui parvient à se placer première de son groupe en inscrivant le plus faible total de buts – deux – sur les deux dernières éditions. En 2021, l’Angleterre était allée jusqu’en finale de « son » Euro, à Wembley.

The show must go off

Alors évidemment, comme Deschamps, Gareth Southgate n’en a rien à cirer des critiques sur le fonds de jeu. Après s’être fait huer et viser par des projectiles de la part de ses propres supporters, il prévient : « Je comprends les critiques contre moi et c’est mieux que contre l’équipe, mais je ne vais pas changer. Je n’ai vu aucune autre équipe se qualifier et recevoir des choses similaires. » Le sélectionneur anglais a même vu des « signes encourageants » dans ce piètre 0-0 et assure que « les buts vont venir ». En bon pragmatique, il conclut même : « Notre premier objectif était de nous qualifier, le second était de finir premiers du groupe, donc je suis très heureux de ce que les gars ont fait. » Un lexique très deschampien.

Jude Bellingham for England vs. Slovenia: ▫️ 0 shots ▫️ 0 chances created ▫️ 0 successful tackles ▫️ 0 passes completed into attacking third ▫️ 12% of his passes went forward ▫️ 22% duels won (worst on team) ▫️ 16 times possession lost (most on team) He's got just one shot and… pic.twitter.com/7Z1SDQhRVy — ESPN FC (@ESPNFC) June 25, 2024

Sauf que voilà : les supporters anglais râlent. Avec son numéro 10 dans le dos, Jude Bellingham, brillant cette saison avec le Real Madrid, n’a marqué qu’un seul pion, lors des 45 bonnes premières minutes des Anglais face à la Serbie. Les seules à retenir de ce tournoi pour l’instant. Comme les Bleus, Gareth Southgate et ses sbires se sont imposés 1-0 sur leur premier match, avant d’enchaîner deux matchs nuls. Même si l’Angleterre peut se targuer d’avoir marqué deux buts dans le jeu, quand la France doit compter sur un CSC et un penalty de Mbappé, autre numéro 10 scruté.

Bon élève de la Deschamps Academy

L’enchaînement entre les piètres prestations des deux équipes a d’ailleurs rappelé que le sélectionneur anglais est avant tout un élève de l’école Deschamps, fasciné par la solidité défensive et obnubilé par un équilibre qui brime ses joyaux. À commencer par Cole Palmer. Réduit à cirer le banc jusqu’au troisième match – comme Bradley Barcola –, l’enfant star de Chelsea n’a eu le droit qu’à 20 petites minutes de jeu, en fin de match face à la Slovénie. Pour un tir cadré, sur les quatre totalisés par les Three Lions en 90 minutes. Les comparaisons entre la France et l’Angleterre ne s’arrêtent pas là : les deux équipes peinent aussi à trouver leur ailier gauche et leur système. Si Barcola semble avoir démontré davantage que Marcus Thuram lors de ses 60 minutes face à la Pologne, Phil Foden lui semble perdu sur ce côté où il a pourtant ébloui toute la Premier League, ne parvenant pas à dédoubler avec Bellingham comme il le faisait avec Kevin De Bruyne en club. D’abord placé à gauche d’une attaque à trois dans un 4-3-3 face à la Serbie, le feu follet britannique s’est retrouvé placé milieu gauche d’un système en 4-2-3-1 pas beaucoup plus fructueux lors des deux matchs suivants.

"The fans are not happy with me, I can deal with that." 🗣️ Gareth Southgate says he is not going to back away from criticism but has urged England fans to get behind the team.#BBCFootball #EURO2024 #ThreeLions pic.twitter.com/ZaqFUz44ml — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) June 25, 2024

Tous ces dysfonctionnements ne semblent pas inquiéter Gareth Southgate, qui préfère parler de « bruit extérieur » pour qualifier la pluie de critiques qui s’abattent sur ses hommes. « Il y a quelques années, j’aurais lu et écouté (ce qui s’écrit et se dit) et cela m’aurait pris de l’énergie. Maintenant, je me coupe de tout ça, pour ne pas perdre de vue ce qui est important. » À savoir la victoire finale. La méthode de l’ancien sélectionneur des espoirs anglais est déjà validée par Deschamps, qui voit en lui « un très bon sélectionneur avec de bons résultats ». Southgate présente même de meilleurs résultats que son maître, puisqu’il n’a jamais été éliminé avant les quarts d’une grande compétition.

Mais bordel, c’est quoi ce bordel avec des Anglais ?