Jude Bellingham à l'infirmerie

La grosse tuile pour la Maison Blanche.

Touché à la cuisse ce vendredi à l’entrainement, Jude Bellingham va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Le Real Madrid a communiqué sur la blessure de son milieu de terrain, arrivé l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund, et à première vue, ce serait une lésion du muscle plantaire de la jambe droite. Pour le moment, son retour serait prévu à la mi-septembre. L’international anglais ne devrait pas rejouer d’ici là et sera contrait de louper les deux rendez-vous avec les Three Lions face à l’Irlande et la Finlande.

Communiqué médical de Bellingham. #RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) August 23, 2024

Tout ça pour faciliter l’intégration de Kylian Mbappé et le laisser prendre la lumière. Fort.

