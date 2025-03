Javier Tebas répond sèchement à Carlo Ancelotti sur le calendrier

Pour rappel, Javier Tebas n’a jamais joué au football au haut niveau.

Javier Tebas a répondu aux critiques lancées par Carlo Ancelotti après le match du Real Madrid contre Villarreal. La Liga avait rejeté les demandes du Real Madrid visant à modifier l’horaire de cette rencontre et l’entraîneur italien avait menacé de déclarer forfait pour protester contre le calendrier.

Présent à la convention sportive ISDE, le président de la Liga en a profité pour justifier le rythme des matchs et a assuré que le responsable, c’est le Real Madrid lui-même : « Il y a eu l’introduction des cinq changements, qui devaient permettre de rafraîchir les équipes. Celui qui se plaint, c’est celui qui effectue ses changements à la 85e minute : comment peut-il faire tourner ses joueurs ? Combien de joueurs du Real Madrid ont disputé 85 % ou 65 % des minutes ? On ne peut pas tout mettre sur le dos des mêmes », a fustigé l’Espagnol, selon des propos rapportés par Cadena Ser. Le timing est parfait quand on met cette déclaration en parallèle de celle de Jules Koundé après Barcelone-Osasuna (3-0.)

😯 'PALAZO' de TEBAS a ANCELOTTI y FLICK 😯 👉 "¿Poco descanso? Si haces los cambios en el 85..." pic.twitter.com/ofLrj1wOvc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 28, 2025

S’il pense que c’est facile de faire sortir le Kyks à la 63e minute…

