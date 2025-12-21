Pourquoi Sochaux a gardé sa part de la recette contre Béthune

Béthune veut ses thunes.

Le club de R1 est sorti de la Coupe de France la tête haute samedi après avoir mené au score contre le quatrième du National, Sochaux (2-4). Les Nordistes ont cependant tiré la tronche en voyant que les Lionceaux étaient repartis avec leur part de la recette. « Il y a un minimum de respect à avoir. Je sais que Sochaux a connu des soucis financiers, mais ce n’est pas notre problème », pestait Jean-Guy Wallemme, le coach de Béthune, comme le rapporte La Voix du Nord.

Le président du FCSM, Clément Calvez, a réagi à ces propos auprès de RMC Sport. « Ce n’est pas un manque de respect envers Béthune, assure-t-il. Il faut comprendre notre position. Lors des quatre premiers tours, on a joué contre des clubs de l’est de la France, on a toujours laissé la recette parce qu’on estimait que ce n’était notre devoir en tant que club phare de la région. (…) Là on a joué un club d’une autre région, avec d’importants frais de déplacement. La part qui revient au club visiteur ne couvre même pas nos frais. »

Il a ainsi rappelé la situation financière délicate du club, qui avait failli disparaître en 2023. « Oui, on est encore un club pro mais on évolue en National, un championnat compliqué financièrement. On est encore en difficulté financière et on revient de loin, insiste-t-il. On a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi il y a un an et demi, d’autres départs sont prévus. Laisser environ 6 000 euros à un club qui est à sept heures de chez nous aurait été maladroit vis-à-vis de tous ces gens qui partent. »

En revanche, pas de problème pour partager la recette du chapon à l’orange.

