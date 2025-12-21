S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 32es
  • Béthune-Sochaux (2-4)

Critiqué par Béthune, Sochaux s'explique sur le partage de la recette

QB
Pourquoi Sochaux a gardé sa part de la recette contre Béthune

Béthune veut ses thunes.

Le club de R1 est sorti de la Coupe de France la tête haute samedi après avoir mené au score contre le quatrième du National, Sochaux (2-4). Les Nordistes ont cependant tiré la tronche en voyant que les Lionceaux étaient repartis avec leur part de la recette. « Il y a un minimum de respect à avoir. Je sais que Sochaux a connu des soucis financiers, mais ce n’est pas notre problème », pestait Jean-Guy Wallemme, le coach de Béthune, comme le rapporte La Voix du Nord.

Le président du FCSM, Clément Calvez, a réagi à ces propos auprès de RMC Sport. « Ce n’est pas un manque de respect envers Béthune, assure-t-il. Il faut comprendre notre position. Lors des quatre premiers tours, on a joué contre des clubs de l’est de la France, on a toujours laissé la recette parce qu’on estimait que ce n’était notre devoir en tant que club phare de la région. (…) Là on a joué un club d’une autre région, avec d’importants frais de déplacement. La part qui revient au club visiteur ne couvre même pas nos frais. »

Il a ainsi rappelé la situation financière délicate du club, qui avait failli disparaître en 2023. « Oui, on est encore un club pro mais on évolue en National, un championnat compliqué financièrement. On est encore en difficulté financière et on revient de loin, insiste-t-il. On a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi il y a un an et demi, d’autres départs sont prévus. Laisser environ 6 000 euros à un club qui est à sept heures de chez nous aurait été maladroit vis-à-vis de tous ces gens qui partent. »

En revanche, pas de problème pour partager la recette du chapon à l’orange.

National : Dijon reprend la tête, Sochaux grimpe sur le podium

QB

À lire aussi
ligue-1
Rassoul NDIAYE of Le Havre AC celebrates his goal during the Ligue 1 McDonald's match between Le Havre and Nice at Stade Oceane on August 31, 2025 in Le Havre, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
Rassoul NDIAYE of Le Havre AC celebrates his goal during the Ligue 1 McDonald's match between Le Havre and Nice at Stade Oceane on August 31, 2025 in Le Havre, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • Amical
  • Brésil-Sénégal
Rassoul Ndiaye : « Je me sens libéré »

Rassoul Ndiaye : « Je me sens libéré »

Rassoul Ndiaye : « Je me sens libéré »
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

06
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
04
Revivez Fontenay-PSG (0-4)
Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Revivez Fontenay-PSG (0-4)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!