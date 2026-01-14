S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Romain Faivre plante le HAC et file à Auxerre

TM
Romain Faivre plante le HAC et file à Auxerre

Le Havre s’est fait coiffer sur le poteau. Alors que Romain Faivre était tout près de s’engager avec Le Havre, l’ancien milieu du Stade brestois a finalement décidé de rejoindre un autre club français qui lutte pour le maintien. Également courtisé par Auxerre, le désormais ex-joueur d’Al-Taawoun a décidé dans le money-time de rejoindre le club bourguignon, qui lui proposait un salaire plus conséquent.

Un niveau de jeu incertain

Appartenant toujours à Bournemouth, le milieu offensif de 27 ans a besoin de relancer sa carrière après une aventure plus que décevante en Saudi Pro League. Loin d’être brillant avec le Stade brestois, Faivre avait sauté sur l’occasion de rejoindre l’Arabie saoudite en septembre dernier mais n’a finalement disputé que cinq petits matchs pour un but et une passe décisive. Espérons pour lui et l’AJA que ce prêt sans option d’achat de six mois sera bien plus concluant.

« Moi, tu me parles pas de Faivre ! »

Brest fait le show, Le Havre respire

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

09
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!