Romain Faivre plante le HAC et file à Auxerre

Le Havre s’est fait coiffer sur le poteau. Alors que Romain Faivre était tout près de s’engager avec Le Havre, l’ancien milieu du Stade brestois a finalement décidé de rejoindre un autre club français qui lutte pour le maintien. Également courtisé par Auxerre, le désormais ex-joueur d’Al-Taawoun a décidé dans le money-time de rejoindre le club bourguignon, qui lui proposait un salaire plus conséquent.

Un niveau de jeu incertain

Appartenant toujours à Bournemouth, le milieu offensif de 27 ans a besoin de relancer sa carrière après une aventure plus que décevante en Saudi Pro League. Loin d’être brillant avec le Stade brestois, Faivre avait sauté sur l’occasion de rejoindre l’Arabie saoudite en septembre dernier mais n’a finalement disputé que cinq petits matchs pour un but et une passe décisive. Espérons pour lui et l’AJA que ce prêt sans option d’achat de six mois sera bien plus concluant.

« Moi, tu me parles pas de Faivre ! »

