Brest fait le show, Le Havre respire

C’est l’une des bonnes opérations de l’après-midi. À son aise dans son antre de Francis Le Blé face à un Auxerre diminué, Brest a tranquillement fait sa loi (2-0). Et le spectacle aussi, avec un but magnifique de la part de Ludovic Ajorque : sur une percée de Rémy Labeau Lascary, qui l’a parfaitement servi en retrait, le Réunionnais a régalé d’une talonnade derrière la jambe d’appui gagnante. Le plus beau but du match ? Pas sûr, puisque l’ancien Strasbourgeois s’est de nouveau montré décisif en seconde période en étant cette fois passeur pour la magnifique volée de Joris Chotard. Bretagne toujours, mais le sourire en moins : Lorient a souffert contre Metz (1-1).

Metz reste dernier, Le Havre se donne de l’air

Alors que Pablo Pagis avait manqué une énorme occasion en heurtant le poteau, c’est Sadibou Sané qui a débloqué le match sur corner. La lanterne rouge a dominé, mais a accumulé les pertes de balle coupables et a fini par le payer quand Mohamed Bamba a chipé le cuir dans le camp adverse pour servir Bamba Dieng, auteur de l’égalisation. Un nul qui condamne les Grenats à rester en dernière position. Une zone rouge dont Le Havre s’éloigne, à la faveur d’un succès de haute lutte au détriment d’Angers (2-1). Une victoire qui porte le sceau de la formation normande, avec notamment le pétard de Kenny Quétant pour ouvrir le score avant le but de la victoire signé Noam Obougou. Entre temps, le SCO s’était remis la tête à l’endroit, bien décidé à poursuivre sa belle saison. Louis Mouton avait même égalisé d’une belle reprise de volée, mais finalement en vain.

Bien malin qui peut dire quelles équipes descendront dans quelques mois.

Brest 2-0 Auxerre

Buts : Ajorque (33e) et Chotard (79e)

Le Havre 2-1 Angers

Buts : Quetant (21e) et Obougou (81e) pour le HAC // Mouton (55e) pour le SCO

Lorient 1-1 Metz

Buts : Dieng (73e) pour les Merlus // Sané (29e) pour les Grenats

