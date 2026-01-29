Le RB Leipzig s’offre encore un talent français en défense

Un nouveau département d’outre-mer français : Leipzig. Ce jeudi, le RB Leipzig a annoncé la signature du défenseur central Abdoul Koné en provenance du Stade de Reims.

Le Français signe un contrat avec Leipzig jusqu’en 2031, mais il ne jouera en Bundesliga qu’à partir de la saison prochaine. Pour la seconde moitié de la saison en cours, Koné sera prêté en Champagne afin de se battre avec Reims pour la montée en Ligue 1.

Objectif Ligue 1 avec Reims avant le départ

Le joueur de 20 ans a déjà fait ses débuts en première division française peu après son 19e anniversaire, en mai 2024, et est un élément clé de l’équipe en Ligue 2 cette saison.

Reims, actuellement troisième, est toujours en course pour la montée et ne dit pas non à la présence de sa pépite pour tenter de retrouver l’élite. Koné, de son côté, s’est dit heureux de l’accord dans le communiqué du club de Leipzig : « Je me réjouis déjà de l’été à venir et je veux d’ici là être le plus performant possible avec le Stade de Reims. »

Une étape après l’autre.

