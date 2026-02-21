Dortmund rate le coche à Leipzig et voit le Bayern s’éloigner

RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund

Buts : Baumgartner (20e, 31e), pour le RBL // Rômulo (50e, CSC), Fabio Silva (95e) pour le BvB

Pour retrouver une trace de la dernière défaite du Borussia Dortmund en Bundesliga, il faut remonter au 18 octobre dernier. Ce jour-là, le BvB était défait par le Bayern Munich, mais depuis, il s’est sacrément bien rattrapé pour coller au train du Rekordmeister, en incluant cette série de six victoires sur ses six derniers matchs de championnat. Malheureusement, sur la pelouse du RB Leipzig, les Schwarzgelben n’ont arraché (vaillamment, certes) qu’un seul petit point ce qui, cumulé à la victoire du Bayern face à Francfort, plus tôt dans l’après-midi de ce samedi, place désormais les hommes de Niko Kovač à 8 points de la première place.

Peut-on dire que le titre est déjà joué ? En tout cas, à la mi-temps, Dortmund affiche un visage méconnaissable. Bousculé, malmené et puni par un doublé de Christophe Baumgartner, assisté coup sur coup par le virevoltant Yan Diomandé, puis David Raum, le BvB rentre au vestiaire la queue basse et incapable de concrétiser la moindre occasion.

Une mi-temps chacun

Heureusement, le destin se charge de lui donner un coup de pouce dès le début du second acte. Sur un corner de Julian Ryerson, Rami Bensebaini voit son ballon dévié de la tête par Rômulo qui trompe son gardien. Et puis, grâce à un coaching gagnant de Kovač, c’est une triplette de remplaçants qui se charge de remettre les compteurs à zéro. Sur un service de Julian Brandt au milieu de terrain, Karim Adeyemi accélère côté droit et sert Fabio Silva qui prend Maarten Vandevoordt à contrepied au second poteau et inscrit son tout premier but en Bundesliga.

On en restera là, et la série d’invincibilité (16 matchs) tient toujours. Mais à quoi bon, si ce n’est pour fêter un énième futur titre de vice-champion ? Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau Klassiker et avoir une réponse définitive.

