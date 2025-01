L’histoire aurait été belle.

Le chapitre Liverpool refermé, Jürgen Klopp a décidé de dire oui à Red Bull pour devenir responsable mondial du football au sein du groupe. Un choix qui a valu des critiques à l’Allemand, jusque-là associé à des clubs populaires, riches d’une histoire et d’une identité fortes. À en croire Hans-Joachim Watzke, la porte du Borussia Dortmund lui aurait été grande ouverte si Klopp l’avait voulu.

« Nous en avons parlé il y a longtemps. Jürgen sait très bien qu’il aurait presque pu choisir son poste au Borussia Dortmund, confie le patron du BVB à Bild. Mais je ne pense pas qu’il voulait être le seul à diriger un club sur le plan sportif. C’est une chose complètement différente de faire partie d’un projet avec cinq ou six clubs comme une sorte de superviseur ou de revenir au Borussia Dortmund. »

« Un joli coup marketing »

Le Normal One y connaîtra-t-il autant de succès que sur les bancs de Mayence, Dortmund et Liverpool ? « Il sera certainement champion avec un club de la galaxie Red Bull, répond Watzke en riant. Mais est-ce que ce sera Leipzig ? Je ne sais pas. » Et d’ajouter une dernière pique bien placée sur le projet concurrent : « C’était un joli coup de la part d’Oliver Mintzlaff (l’un des dirigeants de Red Bull), pour lequel je l’ai félicité. Surtout – et c’est toujours crucial au sein du groupe Red Bull – d’un point de vue marketing. »

C’est sous la ceinture, mais on accepte.

