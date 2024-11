Guirassy délivre Dortmund et fait enfin tomber Leipzig

Le Guide-rassy.

Qui d’autre que l’homme providentiel du Borussia Dortmund pour infliger au RB Leipzig sa première défaite de la saison en Bundesliga (2-1) ? Muet depuis trois matchs toutes compétitions confondues, plutôt inhabituel et synonyme de trois défaites pour le club de la Ruhr, Serhou Guirassy a libéré le Signal Iduna Park à la 65e minute, de la tête, sur un centre de Max Beier (son cinquième pion en championnat).

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga ⚫🟡 Dos au mur, Dortmund se paie Leipzig 2-1, pourtant invaincu cette saison jusque là ! 🔥 Le BVB s'impose grâce à Serhou Guirassy qui a marqué le but de la victoire !https://t.co/b4zyHuTDO1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 2, 2024

Uniquement vaincu en Ligue des champions jusqu’ici, les Taureaux rouges ont enfin courbé l’échine outre-Rhin, malgré l’ouverture de Benjamin Šeško, servi en talonnade par Loïs Openda. Avant le pion salvateur de Guirassy, Beier avait prolongé une tête de Felix Nmecha pour égaliser à la 30e. Les assauts et la résilience des Marsupiaux ont fini par payer, malgré le très gros match de Peter Gulácsi dans les cages du RBL. Emre Can est lui intervenu au bon moment pour dévier une tentative d’Eljif Elmas, pourtant bien partie pour frustrer le Mur jaune (71e). Cinquième, le BvB n’est plus qu’à quatre unités de Leipzig, dauphin du Bayern.

Place à la tempête Sturm Graz.

Claude Maurice terrasse Dortmund, Leipzig reprend sa couronne et Stuttgart croque Kiel