Dortmund s'impose dans la douleur face à Sankt Pauli

Borussia Dortmund 2 – 1 Sankt Pauli

Buts : Bensebaïni (43e), Guirassy (83e) pour le BVB // Smith (78e) pour les Kiezkicker

Le mur jaune a tremblé.

L’objectif a été rempli pour le Borussia Dortmund. Avec cette nouvelle victoire face à Sankt Pauli, les joueurs d’Edin Terzić ont signé un quatre à la suite à domicile en s’imposant finalement 2 buts à 1 dans une partie qui aura été loin d’être de tout repos.

Après une première demi-heure disputée, Morgan Guilavogui a cru avoir réussi le coup parfait mais l’ancien joueur de Lens et du Paris FC a finalement été désigné hors jeu par la VAR (30e). Un coup de froid qui a eu le mérité de réveiller les joueurs du BVB et c’est l’international algérien, Ramy Bensebaïni qui a fini par trouver la faille dans la défense de Sankt Pauli pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 43e). Une seconde mi-temps à l’image de la première où les deux équipes ont lutté. Pas résignés malgré le score, les protégés d’Alexander Blessin sont parvenus à revenir à hauteur de leurs hôtes du soir grâce à la superbe frappe d’Eric Smith qui a laissé pantois Gregor Kobel (1-1, 78e).

🟡🇩🇿 La tête de Ramy Bensebaïni qui marque son premier but au Borussia Dortmund !#action #BVBFCSP pic.twitter.com/P736DrAKQJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 18, 2024

Serhou Guirassy en héros

Alors que tout était désormais à refaire pour le BVB, le joueur clutch de la saison précédente en Bundesliga du côté de Stuttgart a de nouveau fait parler de lui. A peine cinq petites minutes après l’égalisation de Sankt Pauli, Serhou Guirassy est venu redonner l’avantage aux siens d’une tête à bout portant (2-1, 83e). Il n’y a certes eu ni l’art ni la manière pour le Borussia Dortmund mais l’essentiel est acquis pour les joueurs de Terzić qui remontent à la 4e place et recollent à l’Eintracht également détenteur de 13 points après sept journées de championnat.

Sankt Pauli risque bien de devenir le synonyme de FC Metz outre-Rhin.

