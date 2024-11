Pronostic Sankt Pauli Holstein Kiel : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Sankt Pauli, la bonne opération face à Holstein Kiel

La 12e journée de Bundesliga débute vendredi avec une affiche importante dans l’optique de la lutte pour le maintien entre Sankt Pauli et Holstein Kiel. Ces deux formations ont obtenu leur promotion l’été dernier et se retrouvent déjà en difficulté. Lors du dernier mercato, le club situé à Hambourg a perdu son talentueux entraîneur Hürzeler parti à Brighton qui a été remplacé par Blessin. Depuis le début de saison, les Pirates affichent un bilan de 2 succès, 2 nuls pour 7 défaites. Avec 8 points, ils sont barragistes (16es). Paradoxalement, Sankt Pauli a décroché ses 2 succès loin de ses bases à Fribourg (0-3) et sur la pelouse d’Hoffenheim (0-2). Lors des 2 dernières journées, les hommes de Blessin ont chuté contre le Bayern (0-1) et au Borussia Mönchengladbach (2-0). Dans cette formation, on retrouve l’ancien Lensois Guivalogui, mais également l’expérimenté international australien Irvine, tandis que les menaces les plus sérieuses viennent d’Afolayan et de Saad offensivement.

► 120€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic en EXCLU avec le code RDJ

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Holstein Kiel est dans une situation encore plus délicate puisque les Cigognes comptent seulement 5 points, soit 5 unités de retard sur le premier non-relégable. En cas de revers ce vendredi, Holstein Kiel, 17e, verrait ses adversaires s’échapper. Depuis le début de saison, la formation dirigée par Marcel Rapp ne s’est imposée qu’une seule fois contre Heidenheim (1-0). Le week-end dernier, les partenaires de Lewis Holtby se sont inclinés lourdement à domicile face à Mayence (3-0). Loin de leurs bases, les Cigognes n’ont pris que deux points et avaient encaissé un lourd revers l’an passé à Sankt Pauli (5-1) en Bundesliga 2. Dans cette équipe, le joueur à suivre est le Japonais Machino, qui malgré les difficultés de sa formation a inscrit 4 buts. Devant son public, Sankt Pauli pourrait s’imposer et réaliser un joli coup dans le cadre du maintien face à un adversaire direct, Holstein Kiel qui galère en déplacement et qui prend beaucoup trop de buts (28 en 11 journées).

► Le pari « Victoire Sankt Pauli » est coté à 1,82 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU pendant 8 jours seulement, au lieu de 100€.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et gagnez 218€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Plus de 2,5 buts » est coté à 1,68 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU pendant 8 jours seulement, au lieu de 100€.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et gagnez 202€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Sankt Pauli Holstein Kiel

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Sankt Pauli Holstein Kiel sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sankt Pauli Holstein Kiel avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sankt Pauli Holstein Kiel encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

St. Pauli et Kiel promus en Bundesliga