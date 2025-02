Sankt Pauli suspend son hymne après la découverte du passé nazi de son auteur

Faut-il séparer l’œuvre de l’auteur ? La question politique de l’œuf ou de la poule.

Le club de Sankt Pauli a décidé d’arrêter de diffuser son hymne traditionnel « Das Herz von St. Pauli » jusqu’à nouvel ordre après avoir découvert des liens avec la propagande nazie. Cette révélation fait suite à une enquête menée par des membres du musée du club, selon le média Sportschau, qui ont appris que l’auteur des paroles, Josef Ollig, avait un passé douteux.

L’hymne n’a pas retenti au Millerntor pour la première fois depuis 20 ans

Le fait qu’il était un soldat de la Wermacht et un correspondant de guerre pour la propagande nazie a posé problème à de nombreux supporters, alors que ce même Ollig avait participé à la campagne contre l’Union soviétique au début des années 1940, prenant part à plusieurs batailles, notamment à Kiev et Moscou.

Si la version de l’hymne qui accompagne les fans de Sankt Pauli depuis 20 ans est plus rock, cela ne suffit pas à calmer la colère des supporters du club de Hambourg connus pour être très engagés politiquement. En 1998, le Wilhelm-Koch-Stadion avait d’ailleurs été rebaptisé Millerntor-Stadion après la découverte du passé de l’ancien président du club, membre du parti national-socialiste.

L’actuel président du club, Oke Göttlich, a fait savoir que les futures recherches et des échanges aboutiront à un bannissement définitif ou non de cette tradition. « Un hymne de stade doit rassembler les gens, être un moment d’unité, explique-t-il. En raison des débats actuels, ce n’est plus possible. » La suspension annoncée lors du match contre Fribourg ce samedi a divisé les fans : certains ont applaudi, d’autres ont hué.

Et cela s’est terminé par une défaite.

