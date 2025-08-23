S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J1
  • Sankt Pauli-Borussia Dortmund (3-3)

Le Borussia Dortmund s’effondre à Sankt Pauli

  Sankt Pauli 3-3 Borussia Dortmund

Buts : Hountondji (50e), Sinani (86e SP) et Smith (89e) pour St. Pauli // Guirassy (34e), Anton (67e) et Brandt (74e) pour le BvB

Déjà un craquage pour les Borussen.

Parfaitement embarqué et sûr de son fait sur le terrain de Sankt Pauli, le Borussia Dortmund s’est sabordé dans les dernières minutes, pour finalement concéder un nul spectaculaire (3-3). Le premier acte avait d’abord été celui de Serhou Guirassy, auteur de l’ouverture du score d’un joli coup de casque sur une pelouse recouverte de papelitos (0-1, 34e), avant de rater le penalty du 0-2. De quoi laisser l’opportunité à Andreas Hountondji d’égaliser, lui aussi de la tête au retour des vestiaires (1-1, 50e).

Waldemar Anton d’un tir croisé (1-2, 67e) puis Julian Brandt d’un superbe enchaînement sur un petit ballon par-dessus la défense (1-3, 74e) s’occupent de gérer l’affaire. Enfin, c’est ce que l’on pense jusque dans les derniers instants. Et puis, Filippo Mané commet l’irréparable en fauchant Abdoulie Ceesay dans la surface, récoltant un carton rouge au passage. De quoi voir Danel Sinani réduire la marque (2-3, 86e), avant l’égalisation signée Eric Smith, d’une magnifique frappe depuis l’entrée de la surface (3-3, 89e).

Merci pour ce moment.

