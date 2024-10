Pronostic Dortmund Sankt Pauli : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund fait le taf face à Sankt Pauli

Finaliste surprise de la dernière Ligue des champions, le Borussia Dortmund continue d’épater sur la scène européenne. Dans la nouvelle version de la C1, les Marsupiaux ont été impressionnants lors des 2 premières journées en surclassant le Club Bruges (0-3) et le Celtic (7-1). Cette entame incroyable contraste avec le départ poussif en Bundesliga où les hommes de Şahin ont déjà enregistré deux défaites en déplacement, face à Stuttgart (5-1) et surtout contre l’Union Berlin (2-1) avant la coupure internationale. À la suite de cette dernière prestation, le Borussia a reculé en 7e position avec 4 points de retard sur le duo de leaders composé par le Bayern et Leipzig. Toutefois, Dortmund est invaincu dans son antre et s’est même systématiquement imposé avec au moins 2 buts d’écart. Face à un promu, l’objectif est de se replacer dans le top 5 en signant une belle victoire. Pour cela, Şahin compte sur son buteur Guirassy, auteur de 8 buts déjà avec Dortmund et d’un triplé avec la Guinée pendant la trêve internationale.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Sankt Pauli a retrouvé l’élite cet été en remportant la 2e division. Artisan de cette montée, le jeune technicien Hurzeler a quitté le club pour rejoindre Brighton et a été remplacé par Blessin. Le passage à l’échelon supérieur est évidemment compliqué pour le promu qui se trouve aux portes de la relégation en 15e position, avec le même nombre de points qu’Hoffenheim, 16e. Depuis le début de saison, le club situé à Hambourg a seulement pris des points lors du nul contre Leipzig et lors du succès à Fribourg. Les joueurs les plus connus dans cette formation sont le Luxembourgeois Sinani, l’Australien Irvine ou l’ancien Lensois Guivalogui. À domicile, le Borussia ne devrait pas connaître de problème pour s’imposer tranquillement face à une équipe de Sankt Pauli pas au mieux.

► Le pari « Victoire Dortmund avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,62 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (324€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Guirassy buteur » est coté à 1,76 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 252€ (352€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Dortmund – Sankt Pauli

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Dortmund – Sankt Pauli sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Dortmund – Sankt Pauli avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Borussia Dortmund St Pauli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Leverkusen et Dortmund flanchent, le Bayern se frotte les mains