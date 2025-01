Dortmund coule à Kiel

Holstein Kiel 4-2 Borussia Dortmund

Buts : Machino (27e), Harres (32e), Bernhardsson (45e+4) et Arp (90e+8) pour Kiel // Reyna (71e) et Gittens (77e) pour le BvB

Expulsion : Holtby (86e) pour Kiel

Le mur jaune vire au pâle.

On pensait le Borussia Dortmund capable de gagner à Kiel pour se relancer un peu. Il n’en aura finalement rien été, puisque le BvB a pris une bonne claque par le promu (4-2). La perte de balle de Julian Brandt au milieu de terrain a d’abord permis à Alexander Bernhardsson de partir en contre et de décaler Shuto Machino devant la surface, dont la frappe en lucarne n’a laissé aucune chance à Gregor Kobel (27e). Dans la foulée, le centre de Lasse Rosenboom a trouvé la tête plongeante de Phil Harres (32e) pour le break, avant que ce dernier ne se mue en passeur, toujours sur contre, pour Bernhardsson, seul devant la cage pour conclure (45e+4).

Les quatre changements offensifs en dix minutes de Nuri Şahin auront alors un petit effet après la pause, puisque Giovanni Reyna, d’un tir lointain et rasant, a réduit la marque (71e), suivi de Jamie Gittens avec sa spéciale enroulée sous la barre (77e). L’expulsion du vétéran Lewsi Holtby à Kiel (86e) a même laissé un peu de place au BvB, mais ce sont finalement les locaux qui ont eu le dernier mot, Jan-Fiete Arp s’en allant marquer dans le but vide de Kobel, monté sur le dernier corner de la partie (90e+8). Neuvième, Dortmund reste à cinq points de la Ligue des champions, mais semble plus que jamais largué face à ses concurrents.