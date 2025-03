Revivez Marseille-Nantes (2-0)

ET C'EST TERMINEEEE !!! L'OM renoue avec la victoire face aux Nantais sur le score de 2 à 0 et relègue les Niçois à trois points. Une victoire qui aura été laborieuse et longue à se dessiner mais l'essentiel est fait pour les protégés de Roberto De Zerbi qui empochent les trois points et sans rien devoir à redire sur l'arbitrage cette fois.