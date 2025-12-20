Thiago Silva est de retour en Europe

La boucle est bouclée.

À 41 ans, Thiago Silva espère encore et toujours disputer la Coupe du monde avec le Brésil en fin de saison, alors qu’il n’a plus été appelé depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. Alors, pour maximiser ses chances de taper dans l’œil de Carlo Ancelotti, l’ancien capitaine du PSG a décidé de revenir en Europe après avoir rompu son contrat avec Fluminense. Et alors que des rumeurs envoyaient O Monstro à l’AC Milan, Thiago Silva a décidé de déposer ses valises dans un autre club par lequel il est passé : le FC Porto.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

Espérons pour Thiago Silva que ce passage au FC Porto se passe mieux que le premier. Car oui, le défenseur central brésilien a commencé sa carrière européenne à Porto, où il a débarqué à l’été 2004 en provenance de l’EC Juventude. Sauf que tout ne s’est pas bien passé pour Thiago Silva, qui n’a jamais joué avec l’équipe première des Dragões, se contentant de 14 rencontres avec l’équipe B.

Sauf que là, l’histoire semble bien différente, puisqu’il débarque dans une formation qui tourne parfaitement bien – première du championnat en étant invaincue et bien partie pour se qualifier pour le tour suivant en Ligue Europa – et qui aime les défenseurs centraux âgés, puisque Pepe était encore le capitaine de cette formation la saison dernière à… 41 ans.

Et si Pepe sortait de sa retraite pour former la paire ultime avec Thiago Silva ?

Que peut encore apporter Thiago Silva en 2026 ?