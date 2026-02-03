S’abonner au mag
Youth League : Monaco et Marseille passent à la trappe

Real Madrid U19 5-2 Marseille U19

Buts : Pitarch (17e), Doubal (27e, CSC), Yáñez (53e, SP), Martínez (80e), Pérez (90e) pour le Real // Baradji (25e), Mmadi (45e) pour l’OM

La marche était trop haute pour les minots. Malgré un score encourageant (2-2) à la fin de la 1re période, l’OM a pris l’eau au retour des vestiaires. La rencontre n’avait déjà pas souri aux Marseillais lors de la première journée de phase de ligue à Madrid, où ils s’étaient inclinés 3 à 2 en septembre dernier. Auteurs de 9 tirs, les Phocéens ont manqué de réussite face à des Madrilènes bien en place. Il n’y a définitivement plus d’OM en Coupe d’Europe.

Cercle Brugge U19 3-2 Monaco U19

Buts : Jensen (41e, 70e), Goemaere (50’, p) // Dodo (8e), Nibombe (31e)

Petite déception du côté de la Belgique. Et pourtant, ce sont bien les gamins du Rocher qui avaient ouvert le score grâce à Yannick Dodo (8e), bien servi par Malick Sylla avant de mener 2-0 à la suite d’une réalisation de Samuel Nibombe (31e). Cet avantage n’a pas suffi face à une équipe belge remontée comme jamais, qui s’est emparée de la rencontre en trois étapes : réduction du score (41e), égalisation (50e) puis crucifixion (70e). La France a-t-elle trouvé sa nouvelle bête noire ?

Monaco, le PSG et l’OM sur le pont en Youth League

SW

