L'OL privé d'un cadre en Coupe de France

L'OL privé d'un cadre en Coupe de France

En grande forme avec l’OL, Ruben Kluivert est forcé au repos pour le huitième de finale de coupe nationale face à Laval. En conférence de presse ce mardi, Paulo Fonseca a évoqué un « souci » avec son défenseur, sans pour autant évoquer la nature de son pépin physique : « Ce n’est pas un gros problème, mais nous ne voulons pas prendre de risque. Il devra néanmoins être disponible pour Nantes. » 

Lyon devra donc faire sans son homme en forme du moment, passeur décisif pour Noah Nartey dimanche dernier lors de la courte victoire contre Lille en championnat. À Lyon, il rejoint sur la liste des blessés Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico, Orel Mangala, Malick Fofana et Ernest Nuamah. À son poste, le couteau suisse Ainsley Maitland-Niles devrait très probablement prendre son relai.

Le luxe de la profondeur d’effectif.

En panne, Lille ne redémarre pas à Lyon

