À 17 ans, Rémi Himbert fait mieux qu'un ancien Ballon d'or

La grande aventure ne pouvait pas mieux commencer. S’il a connu des bouts de matchs en ce mois de janvier 2026, les réels débuts de Rémi Himbert avec l’OL avaient lieu ce jeudi soir, lors de la victoire lyonnaise sur le PAOK (4-2) confirmant la première place des Gones dans la phase de ligue de la C3. Titularisé en pointe suite à de nombreuses absences en attaque, le môme de 17 ans a connu des débuts rêvés : un premier but d’un bel enroulé pour permettre à Lyon d’égaliser (et de provoquer un penalty en seconde période), et à lui-même de rentrer dans l’histoire.

REMI HIMBERT 17 ANS ET DÉJÂ TOUT D'UN GRAND 💫 Le jeune Lyonnais en soliste trouve le petit filet sur cette belle frappe enroulée du droit, l'OL recolle au PAOK sur CANAL+ FOOT ! 💥#OLPAOK | #UEL pic.twitter.com/DG8lP1zDAA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2026

18 jours d’avance sur KB9

Avec ce premier but en professionnel et en coupe d’Europe, Himbert a tout simplement fait tomber le record de précocité du plus jeune buteur de l’OL en coupe d’Europe. Tenu jusqu’alors par le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema (17 ans et 352 jours, le 6 décembre 2005 en C1 contre Rosenborg, le premier but du Nueve chez les pros), cette distinction appartient désormais à Himbert, buteur ce jeudi soir à seulement 17 ans et 334 jours. Soit 18 jours de différence avec le record précédemment tenu par Benzema.

Sur les traces des plus grands.

