Olivier Giroud laissé sur le banc par Bruno Genesio

C’est le grand soir pour les clubs français engagés en C3. Et surtout pour Lille, qui doit assurer sa qualification en barrages ce mercredi soir face à Fribourg. Giflés à domicile contre Strasbourg dimanche dernier (1-4), les Lillois iront au turbin sans Olivier Giroud en attaque, laissé sur le banc par Bruno Genesio, quelques jours après sa déclaration sur le soutien de ses propres supporters. Pour dynamiser son animation offensive, ce dernier fait confiance à la doublette Hakon Haraldsson (suspendu le dernier match) Matías Fernández Pardo.

Un jeune de 17 ans titularisé en pointe de l’OL

Côté lyonnais, où l’on joue la première place de la phase de ligue, c’est l’hécatombe aux avant-postes : Endrick n’est pas encore qualifié par l’UEFA, Corentin Tolisso et Pavel Šulc sont absents… de quoi profiter à un jeune attaquant du centre de formation. Paulo Fonseca l’avait annoncé, c’est Rémi Himbert qui est titularisé en pointe de l’OL, qui joue le PAOK au Groupama Stadium. Âgé de seulement 17 ans, le joueur formé au club, soutenu par Adam Karabec et Afonso Moreira, a une belle chance de se montrer.

Petit coup de vieux pour beaucoup d’entre nous : il est né en février 2008…

Quels scénarios qualifieraient Lyon, Lille et Nice pour la suite de la Ligue Europa ?

