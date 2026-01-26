Olivier Giroud a trouvé les cages plus petites face à Strasbourg

L’appel à l’union sacrée. Giflé à domicile par Strasbourg (1-4), Lille s’enfonce un peu plus dans une spirale bien moche (cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues). Après Bruno Genesio, c’est Olivier Giroud qui a pris la parole pour tenter de calmer l’incendie.

L’attaquant lillois a notamment pointé une ambiance parfois lourde en tribunes, sans chercher à se défausser : « J’espère que le public est derrière nous, même si j’ai eu un sentiment mitigé de ce que j’ai entendu. Mais encore une fois, tout le monde au club doit se serrer les coudes. Les joueurs, le staff, les supporters. C’est tous ensemble qu’on remontera la pente. »

"J'ai un sentiment mitigé de ce que j'ai entendu." Touché par le résultat et les sifflets du public, Olivier Giroud appelle à "se serrer les coudes" 🎙️#LOSCRCSA pic.twitter.com/D3s5liUO0S — L1+ (@ligue1plus) January 25, 2026

« Pour nous, les cages sont plus petites »

Lucide, Giroud a aussi mis des mots sur le malaise sportif. Blessures, manque de confiance, automatismes grippés : « Dans ces périodes-là, tu réfléchis beaucoup, tu fais moins les choses naturellement. Il y a des absences, c’est indéniable, mais les joueurs présents étaient prêts à relever le défi. »

Frustré par le scénario du match, le champion du monde a résumé la soirée en une phrase : « On se crée des situations, on a l’impression d’être dangereux, mais pour nous, les cages sont plus petites. Eux, sur leurs occasions, ils marquent. » Avant de regarder droit devant : « Perdre 4-1 à la maison, c’est dur, mais il faut se relever. Jeudi, on a un match très important en Ligue Europa. »

La sagesse des anciens.

