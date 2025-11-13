Pluie de sanctions en Ligue 1 après la commission de discipline

Après la pluie, on espère le beau temps.

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a distribué les mauvais points aux frondeurs du week-end dernier. Expulsé en fin de rencontre face au PSG, dans le match que les Lyonnais ont vu d’un mauvais œil,(2-3), Nicolas Tagliafico sera absent pour le prochain match, tout comme le Monégasque Folarin Balogun. Côté joueurs toujours, le Lillois Calvin Verdonk écope de deux matchs fermes de suspension après son exclusion lors de la défaite à Strasbourg (2-0). Un match surtout marqué par le comportement déplacé des supporters du LOSC, mais aussi celui du coach du RCSA, Liam Rosenior, qui sera en tribune pour la prochaine journée.

Les supporters sont aussi sanctionnés.

Pour en finir avec le terrain, Benjamin André (Lille) et Tyler Morton (OL) rateront un match en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Le préparateur physique de l’AS Monaco, Alexandre Polizzi, voit de son côté son accès à toute fonction officielle supprimé pour un match.

90+3' 🟥 Nicolas Tagliafico écope d'un second carton jaune, synonyme d'exclusion... 🟨 Corentin Tolisso est également averti. 2-2 #OLPSG — Olympique Lyonnais (@OL) November 9, 2025

Et les sanctions se poursuivent dans les tribunes, en Ligue 1 comme en Ligue 2. Après l’utilisation d’engins pyrotechniques, la tribune Est de Metz est sanctionnée d’une fermeture partielle avec sursis pour deux matchs. De même à Reims, suite à des chants déplacés venant de la tribune Jonquet. Enfin, les supporters montpelliérains, indisciplinés à Clermont, voient leur sursis sauter. La tribune Étang de Thau du Stade de la Mosson sera fermée pour la prochaine journée.

Ça va en faire du monde devant la télé dans deux semaines.

