Le LOSC condamne des actes racistes de supporters lillois en tribunes

Double peine.

Après Belgrade et Strasbourg, où certains supporters se sont distingués par des chants et propos racistes selon plusieurs témoignages, le club de Lille a publié un communiqué sur la situation, ce lundi soir.

« Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les comportements intolérables observés, ainsi que les propos haineux et insultes racistes tenus par certains individus », peut-on lire. Le ton est grave, la cible clairement identifiée : une minorité de fans venus polluer les tribunes.

Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les comportements intolérables observés, ainsi que les propos haineux et insultes racistes tenus par certains individus au sein du parcage visiteurs, à l’occasion des déplacements à Belgrade et à Strasbourg, jeudi et dimanche derniers.… pic.twitter.com/t1VzJLri5d — LOSC (@losclive) November 10, 2025

Des procédures pour identifier les coupables

Ce n’est pas la première fois que le club lillois se frotte à ce genre d’histoire. En janvier dernier, des supporters avaient déjà été accusés d’insultes racistes lors d’un match de Coupe de France à Chambly, poussant le club à porter plainte contre X. Dix mois plus tard, rebelote. Le LOSC annonce l’ouverture de procédures d’identification, le dépôt de plusieurs plaintes et des interdictions de stade « à effet immédiat », en vertu de la loi Larrivé.

🔴 RACISME dans le stade : un supporter LOSC LILLE a traité un autre supporter de « SALE BOUGNOULE » en plein match ! Mentionnez @losclive en masse svp, il ne doit plus jamais remettre un pied dans un stade.pic.twitter.com/BLdTjg8Mj8 — Ilies Djaouti (@IliesDjaouti) November 10, 2025

Ce sont des supporters lillois eux-mêmes qui ont signalé les comportements incriminés via la plateforme de signalement du club, mise en place en 2023. Comme un sursaut de conscience dans un parcage malade. « Ces personnes ne seront jamais les bienvenues au sein de la communauté du LOSC », conclut le communiqué, remerciant les « vrais supporters » pour leur civisme.

