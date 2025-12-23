Le Sénégal balaie le Botswana pour lancer sa CAN

Sénégal 3-0 Botswana

Buts : N. Jackson (40e & 58e) & C. Ndiaye (90e) pour les Lions de la Téranga

Le vrai favori de la compétition ?

Comptant parmi les équipes attendues au tournant dans cette Coupe d’Afrique des nations, le Sénégal n’a pas flanché, pour son entrée en lice face au modeste Botswana (3-0), lequel dispute la deuxième CAN de son histoire. Un doublé du Munichois Nicolas Jackson en milieu de partie (dont un bel enchaînement dans la surface, à la 58e), a sécurisé ce premier succès, alors que Cherif Ndiaye s’est offert une entrée en jeu décisive (90e). Ultra-dominés, les Zèbres tenteront de vite oublier ce cauchemar.

Nicolas Jackson régale ! Un râteau dévastateur pour éliminer deux défenseurs et inscrire un doublé ! pic.twitter.com/NvHTw795jf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 23, 2025

Sadio Mané, lui, est resté muet. Finito ?

La grosse compo du Sénégal face au Botswana