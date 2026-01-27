Les avocats marocains se cabrent face aux accusations de la fédération sénégalaise

Non, les avocats marocains n’ont pas une équipe de foot. Après des déclarations polémiques du président de la Fédération sénégalaise de football, accusant brièvement le Maroc de contrôler les instances du football africain, le Club des avocats au Maroc (CAM) a dégainé un communiqué au ton nettement plus tranchant. L’organisation y dénonce des propos qui dépassent largement le cadre du débat sportif et évoque une atteinte directe à l’intégrité des institutions continentales.

COMMUNIQUÉ DU CLUB DES AVOCATS AU MAROC RELATIF AUX DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT DE LA FSF pic.twitter.com/uwsjtIloIH — Mourad Elajouti (@Elajouti) January 26, 2026

« Calomnie institutionnelle » et rappel à l’ordre éthique

Dans son texte, le CAM parle sans détour, accusant Abdoulay Fall d’avoir « franchi le seuil de la critique sportive pour s’aventurer sur le terrain de la calomnie institutionnelle », le Club estime que ces déclarations sont « dépourvues de toute substance probatoire » et constituent « une atteinte grave à l’honneur des instances sportives marocaines et africaines ». Pour appuyer sa position, l’organisation cite plusieurs articles du Code d’éthique de la FIFA, notamment ceux relatifs aux règles de conduite générale, au devoir de neutralité, au devoir de loyauté et à l’interdiction de toute déclaration publique diffamatoire. Le CAM annonce enfin son intention de saisir les instances compétentes de la FIFA et de la CAF, rappelant qu’« aucune frustration sportive, aussi vive soit-elle, ne saurait justifier le sacrifice de la probité » sur l’autel des micros ouverts.

Signé le Wydad Casavocats.

La sortie étonnante d’un officiel de la CAF sur l’histoire des serviettes