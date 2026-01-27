La sortie étonnante d'un officiel de la CAF sur l'histoire des serviettes

Tout ça pour un torchon. Objet le plus surveillé de la finale Maroc–Sénégal, la fameuse serviette du gardien a fini par provoquer une sortie officielle de la CAF. Interrogé par Canal+ sur les vols répétés observés pendant la CAN, Olivier Safari Kabene, directeur de la commission d’arbitrage, a tenté d’apporter une clarification… pour le moins bancale.

« La serviette n’est pas un équipement du joueur ou du gardien, a-t-il d’abord affirmé. Lorsqu’un gardien s’accompagne d’une serviette, cela doit être de manière très sportive et avec plus de fair-play. » Et d’ajouter, sans citer de base réglementaire précise : « Dès lors que cela commence à créer ou à influencer le jeu, cette serviette doit être loin de l’espace de jeu. »

Ce que disent vraiment l’IFAB et la CAF

Dans les textes, la situation est pourtant assez claire. La loi 4 des Lois du Jeu de l’IFAB (Équipement des joueurs) liste précisément ce qui est obligatoire ou interdit. La serviette n’y figure ni comme équipement officiel, ni comme objet prohibé. Elle est donc tolérée, comme les bouteilles d’eau placées derrière les buts.

La Loi 5 (Pouvoirs de l’arbitre) précise en revanche que l’arbitre peut intervenir si un objet « interfère avec le jeu ». Enfin, la Loi 12 (Fautes et incorrections) permet de sanctionner un comportement antisportif, notamment toute action visant à retarder la reprise du jeu ou à perturber l’adversaire.

En clair : la serviette en elle-même n’est pas interdite, ni par l’IFAB, ni par les règlements CAF qui s’alignent sur ces lois. Ce qui peut être sanctionné, ce n’est pas le tissu, mais son utilisation ou le comportement autour.

À la CAN 2025, ce n’est donc pas la règle qui a dérapé… mais le contexte.

