Podcast : Le Footox spécial Sénégal-Maroc est disponible !

Encore sous le choc de la finale dingue entre le Sénégal et le Maroc ? Alors cet épisode de Footox est fait pour vous. Pour ce nouvel opus, le podcast gratuit de la rédaction de So Foot revient sur cette finale de CAN dingue qui a vu le Sénégal triompher du Maroc au terme d’une rencontre déjà légendaire. Au menu ? On y cause de Brahim Díaz et de sa panenka, de Sadio Mané aussi et de la place qu’il occupe désormais dans le panthéon du football africain ou encore des enseignements à tirer de cette finale et de l’héritage qu’elle laisse pour les prochaines éditions de la Coupe d’Afrique.

Pour écouter l’épisode, c’est simple : il est évidemment disponible (là aussi gratuitement !) sur la plateforme So Foot Arena, mais aussi sur Spotify, Apple Music et chez tous les autres dealers de bons sons.

<iframe loading="lazy" s_tyle="border-radius: 12px;" src="https://open.spotify.com/embed/episode/1sbTehTnUptHzYAk4yabhk?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-testid="embed-iframe"></iframe>

Bonne écoute !

Des supporters placés en garde à vue pour hooliganisme après Sénégal-Maroc