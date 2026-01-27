Nouvelle victoire judiciaire pour la LFP face à Bein Sports

Une bataille après l’autre. Après sa victoire contre Canal+ et Bein Sports au sujet du contrat signé avec Amazon en 2021, la LFP vient d’enregistrer un nouveau succès judiciaire face aux diffuseurs.

Comme le rapporte L’Équipe, le Tribunal des affaires économiques de Paris a demandé ce mardi à Bein Sports de payer tous les droits de diffusion pour son affiche du samedi après-midi, soit plus de 14 millions d’euros.

Les clauses de la discorde

Depuis de longs mois, la chaîne franco-qatarienne refusait en effet de payer l’intégralité des 78,5 millions d’euros annuels qu’elle doit à LFP Media. En cause, plusieurs clauses du contrat peu à son goût : la chaîne ne peut pas diffuser plus de huit fois la même équipe, ni retransmettre deux fois d’affilée un match du même club. Pas suffisant toutefois pour convaincre la justice.

La LFP et LFP MEDIA prennent acte du jugement favorable rendu ce jour par le Tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre du contentieux opposant LFP MEDIA à beIN SPORTS, relatif aux règles de sélection et de programmation des matchs et au défaut de paiement par beIN… pic.twitter.com/SGVtYfkljn — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) January 27, 2026

« À la suite de cette décision, LFP et LFP Media expriment le souhait que […] des relations de confiance durables puissent s’établir avec l’ensemble de leurs partenaires, dans le respect des engagements réciproques de chaque partie », écrit la Ligue dans un communiqué. De toute manière, Bein ne diffusera plus la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, Ligue 1+ récupérant le fameux match du samedi après-midi.

Tout ça pour un Lorient-Le Havre.

