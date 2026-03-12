Un ramasseur de balle bousculé par Pedro Neto

Le mauvais geste de la soirée. Lors de la rencontre entre le PSG et Chelsea, qui a largement tourné en la faveur des hommes de Luis Enrique (5-2), Pedro Neto a perdu ses nerfs. Après le quatrième but parisien, l’ailier des Blues, frustré par la tournure des événements, a bousculé un jeune ramasseur de balle vers la 90e minute de jeu, estimant que ce dernier ne lui donnait pas assez vite le ballon sur une touche.

Pedro Neto telah meminta maaf atas insidennya dengan seorang ball boy. Ia juga memberikan jersey miliknya kepada ball boy tersebut setelah pertandingan berakhir. #UCL pic.twitter.com/dxxi8PrtGn — Chelsea Eleven (@ChelseaEleven) March 11, 2026

« C’était un coup de sang »

Ce geste a logiquement provoqué une échauffourée. Conscient d’avoir commis une erreur, l’international portugais s’est rapidement excusé. À la suite de cela, l’arbitre a décidé de ne pas avertir le joueur de Chelsea. Après la rencontre, Neto est revenu sur cet événement : « C’était un coup de sang, je tiens à m’excuser auprès du ramasseur de balle. […] Vous savez comment le football peut être, j’avais beaucoup d’émotions à ce moment-là, je voulais avoir rapidement le ballon. J’ai pu parler avec lui à la fin, on a rigolé ensemble et je lui ai donné mon maillot. »

Faute avouée à moitié pardonnée.

