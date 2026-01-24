S’abonner au mag
Jakobs « soupçonne » un empoisonnement de Diatta, Niang et Sarr avant la finale de la CAN

Jakobs «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>soupçonne » un empoisonnement de Diatta, Niang et Sarr avant la finale de la CAN

Déjà suspicieux et énigmatique en zone mixte le soir de la victoire du Sénégal en finale de la CAN face au Maroc, Ismail Jakobs est allé un peu plus loin, ce vendredi, au sujet des forfaits de dernière minute de trois de ses coéquipiers (Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr) pour ce match.

« Ils étaient incapables de rentrer leur langue »

« Je ne peux pas dire exactement ce qu’il s’est passé, car je n’ai pas toutes les preuves, mais je soupçonne personnellement que trois de nos joueurs ont été empoisonnés, et il ne s’agissait pas d’une simple intoxication alimentaire avec vomissements ou autre, a-t-il déclaré dans une interview pour la chaîne allemande Sportdigital. Ces trois joueurs se sont réellement effondrés. C’était très effrayant. Tous les trois étaient incapables de rentrer leur langue. Ils se sont effondrés. Je ne veux accuser personne, mais ce n’était certainement pas un accident. »

