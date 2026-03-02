S’abonner au mag
Jérémy Jacquet ne devrait plus rejouer avec le Stade rennais

Jérémy Jacquet ne devrait plus rejouer avec le Stade rennais

Une fin d’histoire gâchée. Selon les informations d’Ouest-France, Jérémy Jacquet devrait prochainement passer sur le billard. Le défenseur central avait été victime d’une luxation de l’épaule lors de la défaite du Stade rennais à Lens le 7 février dernier (3-1). Malgré des efforts de la part du joueur pour faire des soins et travailler en salle, les tests de douleur sur son épaule ne seraient pas concluants. Cette opération risque bien de mettre un terme à sa saison, au grand désarroi des Bretons.

Lors du dernier mercato, Rennes avait réalisé une vente record en transférant son poulain à Liverpool pour 63,6 millions d’euros, selon les chiffres de Transfermarkt. Les Rouge et Noir avaient cependant déployé d’importants efforts pour le conserver jusqu’à la fin de la saison, réussissant à négocier sa présence au Roazhon Park jusqu’au terme de l’exercice en cours. Cette clause s’avère finalement vaine : Jacquet n’a pu disputer que deux petits matchs avec son club formateur dans les jours qui ont suivi ce transfert – tous deux soldés par des défaites – avant de se péter l’épaule.

Dire qu’ils auraient peut-être pu négocier quelques millions de plus en le cédant dès janvier…

