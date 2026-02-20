Valentin Rongier a été très marqué par le RC Lens de Franck Haise

Comment bien complimenter son nouveau entraîneur. Valentin Rongier n’a pas eu besoin de mots pour voir Franck Haise le confirmer comme capitaine du Stade rennais, où le technicien a posé ses valises cette semaine.

Les deux hommes étaient en conférence de presse, ce vendredi, à deux jours du déplacement des Bretons à Auxerre. L’occasion pour Rongier de se rappeler du jeu pratiqué par le RC Lens du coach rennais, qu’il avait croisé à plusieurs reprises avec l’OM. « J’ai de très mauvais souvenirs de son équipe de Lens en tant qu’adversaire. Elle nous a fait mal quand je jouais à l’OM. C’était une équipe très conquérante, qui couvrait toutes les parties du terrain et mettait une intensité folle, analyse-t-il. Je pense qu’à cette période, c’est l’équipe qui en mettait le plus en Ligue 1. Je me rappelle d’un match à Bollaert où pendant une mi-temps, on n’est pas sortis de notre camp et on avait l’impression d’être pris à la gorge. Cette équipe récupérait le ballon haut, elle était solidaire, elle faisait mal aux adversaires par ses courses et avait un bloc très compact. »

Un puzzle à construire

Haise peut-il appliquer la même recette en Bretagne ? « Le coach est arrivé il y a très peu de temps et il a cette volonté de nous accompagner dans un premier temps, de ne pas tout révolutionner. Le groupe est en place, on a forcément adopté des réflexes, des automatismes, répond Rongier. Il nous a fait savoir qu’il n’était pas là pour chambouler tout ça, mais qu’avec son staff, ils étaient là pour nous accompagner. Petit à petit, il va ajouter ses pièces au puzzle et il l’a déjà fait sur les premières séances, mais bien sûr que c’est un projet excitant, bien qu’on sait qu’il va falloir un peu de temps pour que l’équipe lui ressemble. »

Douze journées pour poser sa patte.

