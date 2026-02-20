Les clubs attendent toujours l’argent de la FIFA après le Mondial des clubs

La FIFA, ce pote chiant qui doit des thunes. « Mon appli bancaire ne fonctionne pas là, je te fais ça quand je suis à la maison. » Oui, oui… L’une des promesses de la Coupe du monde des clubs de la FIFA était de récompenser toutes les équipes de première division. Plus de 200 millions d’euros devaient être divisés entre tout ce petit monde.

Si la somme est partagée équitablement, chaque club recevrait environ 55 000 euros. Mais depuis l’été dernier, aucun club n’a reçu cette somme. The Guardian explique que la FIFA n’a pas encore déterminé comment distribuer cet argent.

La FIFA n’a pas encore communiqué le mode de redistribution

Pour les gros clubs, recevoir cette somme ne changera pas grand-chose, mais pour les formations des championnats mineurs, elle peut changer la vie d’un club. Un dirigeant d’une petite ligue d’Europe a indiqué au média anglais qu’il n’avait pas eu de réponses concernant la redistribution, malgré les relances.

Même si cette somme ne sera certainement pas identique entre les clubs, les lois étant différentes selon les pays, l’impatience se fait ressentir, d’autant plus dans certains pays où les revenus de droits télévisés sont faibles.

Coucou la Ligue 1.

