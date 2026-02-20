S’abonner au mag
  • Coupe du monde des clubs

Les clubs attendent toujours l’argent de la FIFA après le Mondial des clubs

EA
1 Réaction
Les clubs attendent toujours l&rsquo;argent de la FIFA après le Mondial des clubs

La FIFA, ce pote chiant qui doit des thunes. « Mon appli bancaire ne fonctionne pas là, je te fais ça quand je suis à la maison. » Oui, oui… L’une des promesses de la Coupe du monde des clubs de la FIFA était de récompenser toutes les équipes de première division. Plus de 200 millions d’euros devaient être divisés entre tout ce petit monde. 

Si la somme est partagée équitablement, chaque club recevrait environ 55 000 euros. Mais depuis l’été dernier, aucun club n’a reçu cette somme. The Guardian explique que la FIFA n’a pas encore déterminé comment distribuer cet argent.

La FIFA n’a pas encore communiqué le mode de redistribution

Pour les gros clubs, recevoir cette somme ne changera pas grand-chose, mais pour les formations des championnats mineurs, elle peut changer la vie d’un club. Un dirigeant d’une petite ligue d’Europe a indiqué au média anglais qu’il n’avait pas eu de réponses concernant la redistribution, malgré les relances.

Même si cette somme ne sera certainement pas identique entre les clubs, les lois étant différentes selon les pays, l’impatience se fait ressentir, d’autant plus dans certains pays où les revenus de droits télévisés sont faibles.

Coucou la Ligue 1.

Le football russe proche d’un retour sur la scène internationale ?

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
59
74

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.