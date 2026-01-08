La FIFA veut révolutionner le foot avec l'IA à la Coupe du monde 2026

Chat Gmarqué. À force d’annoncer une Coupe du monde « historique », la FIFA a fini par sortir la prise HDMI. Avec Lenovo, l’instance a présenté sa nouvelle lubie au sommet de la Tech à Las Vegas : Football AI Pro, des joueurs scannés en avatars 3D, et des caméras d’arbitres boostées à l’IA. Objectif officiel : arbitrer plus juste, analyser plus fin et faire croire aux supporters qu’ils comprennent enfin le hors-jeu.

Dans le rôle du vendeur de rêve XXL, Gianni Infantino n’a pas tremblé :« La Coupe du monde 2026 sera le plus grand spectacle jamais organisé sur la planète. » 104 matchs, « 104 Super Bowls », sept millions de personnes dans les stades, six milliards devant leur écran, et promis juré « la Terre s’arrêtera de tourner ».

Hors-jeu au microscope et coachs sous perfusion de data

Le hors-jeu, lui, passe au rayon chirurgical : joueurs scannés en 3D, corps modélisés au millimètre, décisions plus rapides et plus “lisibles” pour le public. Comprendre : on saura toujours qui est hors jeu, mais on râlera quand même. Les caméras embarquées sur les arbitres, elles, promettent une immersion totale, stabilisée par IA, pour avoir en live le chrono Strava de François Letexier.

Côté Lenovo, Yuanqing Yang assume le virage geek : « Avec le soutien de l’intelligence artificielle de Lenovo, la Coupe du monde 2026 sera la plus avancée de l’histoire d’un point de vue technologique. » Et d’assurer que « Football AI Pro va changer la donne ».

Le foot est un sport simple rendu compliqué par Gianni Infantino et la FIFA.

Les Rabiot ont versé 10 000 euros à Jean-Marc Bosman