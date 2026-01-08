S’abonner au mag
  • Coupe du monde 2026

La FIFA veut révolutionner le foot avec l'IA à la Coupe du monde 2026

MH
La FIFA veut révolutionner le foot avec l'IA à la Coupe du monde 2026

Chat Gmarqué. À force d’annoncer une Coupe du monde « historique », la FIFA a fini par sortir la prise HDMI. Avec Lenovo, l’instance a présenté sa nouvelle lubie au sommet de la Tech à Las Vegas : Football AI Pro, des joueurs scannés en avatars 3D, et des caméras d’arbitres boostées à l’IA. Objectif officiel : arbitrer plus juste, analyser plus fin et faire croire aux supporters qu’ils comprennent enfin le hors-jeu.

Dans le rôle du vendeur de rêve XXL, Gianni Infantino n’a pas tremblé :« La Coupe du monde 2026 sera le plus grand spectacle jamais organisé sur la planète. » 104 matchs, « 104 Super Bowls », sept millions de personnes dans les stades, six milliards devant leur écran, et promis juré « la Terre s’arrêtera de tourner ».

Hors-jeu au microscope et coachs sous perfusion de data

Le hors-jeu, lui, passe au rayon chirurgical : joueurs scannés en 3D, corps modélisés au millimètre, décisions plus rapides et plus “lisibles” pour le public. Comprendre : on saura toujours qui est hors jeu, mais on râlera quand même. Les caméras embarquées sur les arbitres, elles, promettent une immersion totale, stabilisée par IA, pour avoir en live le chrono Strava de François Letexier.

Côté Lenovo, Yuanqing Yang assume le virage geek : « Avec le soutien de l’intelligence artificielle de Lenovo, la Coupe du monde 2026 sera la plus avancée de l’histoire d’un point de vue technologique. » Et d’assurer que « Football AI Pro va changer la donne ».

Le foot est un sport simple rendu compliqué par Gianni Infantino et la FIFA.

Les Rabiot ont versé 10 000 euros à Jean-Marc Bosman

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!