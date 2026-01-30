Salut les musclés ! Après un an et demi en Espagne, Endrick a posé ses valises à Lyon. Le Brésilien n’a pas raté ses débuts avec quatre buts lors de ses trois premières apparitions. L’attaquant de 19 ans a posé son regard sur la Ligue 1 et sur ses défenseurs dans un entretien accordé à L’Équipe.

« C’est une ligue très forte, très agressive. Les attaquants savent qu’ils vont rencontrer beaucoup de difficultés ici, explique-t-il. J’ai vu beaucoup de matchs quand Neymar est venu au Paris Saint-Germain. L’agressivité, la dureté physique, je l’ai vue souvent au Brésil. Mais ici, en plus de l’agressivité, il y a cette force, cette puissance. C’est ce que j’avais constaté à l’époque. En venant ici, j’ai retrouvé ça. Je dois prendre mes précautions. (Rires.) »

Des précautions, mais aucun complexe. « Mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente, poursuit le jeune prodige. Beaucoup de Brésiliens ont eu une histoire merveilleuse à l’OL. J’espère marquer aussi cette histoire. Avant de venir, j’en ai parlé avec (Lucas) Paquetá et Bruno (Guimarães). Ils m’ont dit que c’était un endroit où je pourrais être très heureux. »

Il paraît justement que l’Olympique lyonnais est une formidable raison de l’être.

