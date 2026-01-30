S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Le Barça prolonge un de ses chouchous

Le Barça prolonge un de ses chouchous

Soldat, au renfort ! Le FC Barcelone a annoncé avoir prolongé le contrat de l’une de ses pépites : Fermín López. Arrivé à la Masia en 2016 à l’âge de 13 ans, le milieu offensif a fait ses preuves jusqu’à s’affirmer en équipe première en 2023. Le club catalan et l’international espagnol poursuivent donc ensemble jusqu’en 2031. Destin scellé, coffres remplis.

Un élément clé de l’effectif de Hansi Flick

Après une saison moins prolifique que la précédente (8 buts et 10 passes décisives pour 46 apparitions en 2023-2024 contre 11 buts et 1 cavier délivré pour 43 matchs en 2024-2025), Fermín semble reprendre des couleurs. En effet, le vainqueur de l’Euro 2024 s’éclate cette saison : déjà 10 buts et 11 passes décisives en 26 rencontres. Sur le plan individuel, on ne peut lui reprocher son efficacité. De quoi aider les siens à rester sur le toit national et à retrouver les sommets européens ?

On y croit dur comme Fermín.

Ballon d’or 2025 : la pilule ne passe pas pour Raphinha

