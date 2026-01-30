Le Barça prolonge un de ses chouchous

Soldat, au renfort ! Le FC Barcelone a annoncé avoir prolongé le contrat de l’une de ses pépites : Fermín López. Arrivé à la Masia en 2016 à l’âge de 13 ans, le milieu offensif a fait ses preuves jusqu’à s’affirmer en équipe première en 2023. Le club catalan et l’international espagnol poursuivent donc ensemble jusqu’en 2031. Destin scellé, coffres remplis.

Il a l'amour du maillot du Barça. Il défend les couleurs du Barça. Il continue au Barça. Fermín Lopez 2031. 💙❤️ pic.twitter.com/uUyanMWrKE — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 30, 2026

Un élément clé de l’effectif de Hansi Flick

Après une saison moins prolifique que la précédente (8 buts et 10 passes décisives pour 46 apparitions en 2023-2024 contre 11 buts et 1 cavier délivré pour 43 matchs en 2024-2025), Fermín semble reprendre des couleurs. En effet, le vainqueur de l’Euro 2024 s’éclate cette saison : déjà 10 buts et 11 passes décisives en 26 rencontres. Sur le plan individuel, on ne peut lui reprocher son efficacité. De quoi aider les siens à rester sur le toit national et à retrouver les sommets européens ?

On y croit dur comme Fermín.

