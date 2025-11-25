Pourquoi Fermín López est le joueur frisson du Barça

Quand on est supporter du FC Barcelone, on a l’embarras du choix en matière de joueurs frisson. Si vous aimez les buts, on a toujours ce bon vieux Robert Lewandowski, décisif toutes les 79 minutes cette saison. Pour les dribbles, il y a l’inévitable Lamine Yamal bien sûr. Et si vous avez un faible pour les joueurs intelligents qui font fonctionner toute la machine, Pedri est la référence mondiale en la matière. Mais si vous aimez un peu tout ça, qui est-ce qui peut vous convenir ? Eh bien, il est possible que Fermín López soit votre came.

Malgré une blessure musculaire qui l’a tenu un mois à l’écart des terrains, l’Andalou est sans nul doute l’un des tout meilleurs Blaugrana cette saison. En témoigne encore son dernier match face à l’Athletic Club ce week-end : pour sa première au Camp Nou et sa centième apparition sous le maillot du Barça, le milieu ambidextre a trouvé le chemin des filets, provoqué un carton rouge et est rentré chez lui avec le trophée d’homme du match sous le bras. Une après-midi de patron, qui confirme le statut qu’il est en train de se bâtir semaine après semaine chez les champions d’Espagne.

Un but tous les quatre matchs

Premier point non négligeable pour évoquer le natif d’El Campillo : Fermín entre dans la catégorie des milieux de terrain capables de faire parler la poudre. Sept pions en douze matchs cette saison – dont un triplé en Ligue des champions face à l’Olympiakós –, assortis de quatre passes décisives au passage. Depuis ses débuts avec le Barça, il plante en moyenne une fois tous les quatre matchs (26 buts en 100 rencontres). Des statistiques qui rappellent ce que pouvait offrir Frank Lampard à la bonne vieille époque – à la différence près que Fermín ne tire pas les penaltys et a commencé la moitié de ses matchs en tant que remplaçant ! Cet ancien enfant du centre de formation du Real Betis a une sacrée qualité de frappe, balançant régulièrement des pralines en dehors de la surface comme on aimerait en voir plus souvent dans le football. Il ne s’agit pas forcément de la qualité première qu’on attend d’un milieu offensif en 2025, mais c’est un sacré bonus, surtout quand le bonhomme est capable de faire plus que correctement tout le reste.

À seulement 22 ans, « Ferminator » est particulièrement complet, se montrant capable de récupérer un grand nombre de ballons, d’adresser des passes verticales, de prendre des risques balle au pied et d’enclencher le pressing au bon moment. S’il n’est pas aussi soyeux à voir jouer que Pedri, Fermín s’inscrit davantage dans le sillage de Gavi, apportant une furie et une agressivité bienvenues pour compléter les besoins du onze catalan – tout en conservant tout de même un niveau technique largement au-dessus de la moyenne, ce ne sont pas des produits de la Masia pour rien. Son poste de prédilection reste celui de milieu offensif, mais il a aussi dépanné sans broncher et avec brio sur l’aile gauche ou plus bas dans l’entrejeu. Le fait d’avoir principalement été un joueur de complément lors de ses deux premières saisons professionnelles lui permet aujourd’hui d’afficher une relative fraîcheur physique, ce qui l’aide à se distinguer encore davantage, bon nombre de ses coéquipiers semblant accuser le coup de la saison dernière.

Grandir dans la concurrence

La prochaine mission de Fermín López sera de maintenir sa régularité sur le long terme et de définitivement s’imposer comme titulaire. L’année dernière, l’arrivée de Dani Olmo avait limité sa présence dans les onze de départ. Mais ces dernières semaines, Fermín semble avoir pris une belle avance sur l’ancien joueur de Leipzig, assez discret dans le jeu depuis l’été. Une concurrence à laquelle le jeune milieu a dû faire face toute sa vie, lui qui peinait à se faire une place dans les catégories de jeunes du Barça – au point d’être prêté au Linares Deportivo, en troisième division – et qui devra également se battre pour s’imposer dans le groupe de Luis de la Fuente pour la Coupe du monde.

Le champion d’Europe 2024 (oui oui, il faisait déjà partie de la sélection) avait pourtant été tenté de voir ailleurs l’été dernier : conscients de la soif de temps de jeu du jeune homme, des clubs anglais étaient venus lui faire la cour. Chelsea, réputé pour son manque de joueurs offensifs, était notamment prêt à débourser 40 millions d’euros pour s’offrir ses services, sans succès. Ce mardi soir, Fermín découvrira ce Stamford Bridge qu’il aurait pu connaître. Que Robert Sánchez se mouille d’avance la nuque : entre les perches des Blues, il ne sera pas à l’abri d’un missile tout droit venu des pieds du numéro 16 des Catalans.

