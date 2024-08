Fermín Lopez, le réserviste devenu colonel

À peine un an après avoir inscrit son premier but sous les couleurs du Barça, Fermín López a changé de dimension cet été. Après une première saison professionnelle convaincante du côté de la Catalogne, l'Andalou est devenu champion d'Europe avec l'Espagne A et pourrait devenir champion olympique, le tout à 21 ans avec comme mission d'être le leader de cette sélection U23.

Sur la ligne de départ, ils n’étaient que trois joueurs à enchaîner Euro et JO, dont deux Espagnols : Álex Baena et Fermín López. Un an plus tôt pourtant, peu de personnes auraient parié sur une telle success story pour ce dernier. 365 jours qui l’ont transformé de nouvelle promesse barcelonaise en leader de la sélection olympique de son pays qui affrontera la France en finale ce vendredi (18h au Parc des Princes). « Il y a un an, il était impossible d’imaginer ce que je vis cet été. J’ai travaillé dur pour être ici et pour réaliser ce rêve. J’espère continuer comme ça et gagner quelque chose d’important à ces Jeux », a admis Fermín lors d’un entretien pour AS avant le quart de finale face au Japon.

L’amour est dans le prêt

Arrivé à La Masia à ses 15 ans, mais freiné dans son ascension par son physique jugé trop frêle, notamment par Rafa Marquez, ex-entraîneur du Barça Atlètic, le natif d’El Campillo en Andalousie est alors parti faire ses armes à Linares en prêt, en troisième division espagnole durant la saison 2022-2023. Il y fait la rencontre d’Alberto González qui lui a permis d’exploiter l’ensemble de son potentiel. L’actuel technicien d’Albacete, dans un entretien à la Cadena Ser, a expliqué en octobre dernier la progression fulgurante de son protégé : « En première partie de saison, il n’était pas très décisif dans le jeu, alors qu’il présentait déjà de bonnes conditions, et en deuxième partie de saison, il a explosé. Sur le plan musculaire, il a fait un grand pas en avant. La détermination avec laquelle il agit, la croissance physique qu’il a connue en peu de temps et le niveau de confiance qu’il a acquis font qu’il est en train de développer son potentiel maximum. »

En à peine un an, Fermín Lopez est passé de la troisième division espagnole à champion d’Europe et en finale des Jeux olympiques.

Parce qu’entre temps, Fermín López est bien revenu à Barcelone. S’il avait modestement l’intention de prendre sa revanche en équipe réserve, il a finalement fait mieux : taper dans l’œil de Xavi, alors entraîneur du club, qui l’a convoqué pour la tournée de pré-saison aux États-Unis. La suite ? Un but et une passe décisive lors de la confrontation face au Real Madrid et la blessure de Pedri lui ouvrent les portes de l’équipe première et de la sélection espagnole A en mars dernier. Devenu champion d’Europe avec la Roja et leader technique de la sélection olympique, Fermín a définitivement changé d’ère.

Le maître à jouer de la Rojita

À l’instar de Pedri en 2021, argenté à Tokyo, Fermín López fait donc partie des rares joueurs à avoir enchaîné l’Euro et les Jeux olympiques. Au milieu des sept autres joueurs formés à la Masia présents dans cette sélection olympique espagnole, « El Pequeñín » surnage dans la compétition avec quatre buts et une passe décisive. Une première pour un Espagnol depuis Kiko Hiciera lors des JO d’Atlanta en 1996 et une performance dans la lignée de ce qu’il a produit en fin de saison avec le Barça. Malgré un début de saison plutôt timide où il a même demandé à Xavi de retourner jouer en réserve pour ne pas perdre le rythme de la compétition durant les trêves internationales, Fermín a finalement achevé l’exercice 2023-2024 avec 11 buts et une passe décisive. Des statistiques qui en font le meilleur buteur parmi les milieux de terrain de moins de 21 ans dans les cinq grands championnats. Une régularité et une efficacité qui ne laissent plus indifférent du côté de la Catalogne, où les supporters ne souhaitent pas l’arrivée de Dani Olmo, de peur que le milieu de terrain de Leipzig ne fasse de l’ombre à la pépite catalane.

1 – At 21 years and 86 days, Fermin Lopez is the youngest player to both score and assist in a men's Olympic tournament knockout match since Neymar Jr. against Honduras in 2012 (20y, 181d). Diamond. pic.twitter.com/EkQHbb6dfi — OptaJose (@OptaJose) August 5, 2024

Face à la jurisprudence Pedri, sorti éreinté de son été 2021, le Barça devra toutefois prendre des précautions avec Fermín, en l’obligeant notamment à exercer une véritable coupure. Il n’est ainsi pas convoqué avec l’équipe pour disputer le Trophée Gamper le 12 août face à Monaco. Pourtant, le joueur lui ne veut pas être coupé dans son élan, assurant après de AS qu’il comptait rencontrer Hansi Flick et son staff au plus vite : « Lorsque les Jeux seront terminés, je prendrai quelques jours de repos, mais pas trop car je veux commencer à travailler avec lui et l’équipe rapidement. Je suis très motivé pour la nouvelle saison. C’est très excitant et j’espère continuer à aider le club au cours de cette nouvelle saison. » Une trajectoire inattendue pour un joueur auquel personne ne croyait, hormis lui-même, mais qui à force d’opiniâtreté a fini par se faire un nom et ne compte pas être une étoile filante dans le ciel blaugrana. Et avec une médaille dorée et brillante autour du coup, il sera difficile de le rater.

