Le président du Barça revient sur le départ de Xavi

Il ne dirait pas que c’est un échec : ça n’a pas marché.

Dans une interview donnée au média Barça One, sobrement intitulée The Presidential Podcast, Joan Laporta revient sur la fin de parcours de Xavi au FC Barcelone. Le président du Barça charge son désormais ex-entraîneur de 44 ans, lui imputant d’avoir trop douté des qualités de son effectif : « Au moment où il a changé d’avis, je lui ai demandé : “Crois-tu en l’équipe ?” Il m’a répondu “oui”. Il m’a dit qu’il avait foi en cette équipe. Mais ensuite son discours a changé après des conversations avec Deco [le directeur sportif] sur les changements nécessaires à apporter. »

Plus tard dans l’entretien, Joan Laporta raconte l’épisode du match contre le Rayo Vallecano, lors de l’avant-dernière journée de Liga : « On jouait alors la deuxième place. Son inquiétude nous a conduits à précipiter l’annonce de la décision. » Joan Laporta a poursuivi, revenant sur le vrai faux départ de Xavi, devenu finalement réalité à la fin de la saison : « En février, j’ai accepté qu’il parte en juin. Cela nous a permis de ne pas chercher de remplaçant dans l’urgence. Ensuite, il nous a demandé de continuer. Nous avons été forcés de refaire un choix. Xavi est une légende, et son enthousiasme nous a fait prendre la décision de le conserver. »

Place à Hansi Flick.

Les conseils d’Ancelotti à Xavi après son départ du Barça