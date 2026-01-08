Les supporters de West Ham désertent leur stade

L’ambiance est définitivement au plus bas à West Ham. Les Hammers se sont inclinés 1-2 à domicile face à Nottingham ce mardi soir, devant des tribunes à moitié vides.

La soirée a été décevante pour West Ham, et pas seulement sur le plan sportif : une victoire leur aurait permis de revenir à un point de Nottingham. Au lieu de cela, sept points séparent désormais le 17ᵉ du 18ᵉ, plongeant les Londoniens dans une lutte pour le maintien plus que préoccupante.

De nombreux supporters sont restés chez eux malgré leur places

Comme le rapporte le Guardian, la mauvaise passe sportive a également un impact sur la demande de billets et sur l’affluence réelle au London Stadium. Officiellement, plus de 62 000 billets avaient été vendus, ce qui laissait penser à un stade presque plein. Pourtant, mardi, 34 000 spectateurs étaient réellement présents.

En amont de la rencontre, le club avait déjà proposé en décembre certains titres d’accès avec une réduction de 30 %, signe que la demande était déjà faible. Mais le marché secondaire aurait joué un rôle encore plus important : de nombreux supporters ont tenté de revendre leurs billets, et plusieurs abonnés seraient finalement restés chez eux.

Qui, par ce froid et au vu de la crise sportive actuelle, ne préférerait pas rester bien au chaud à la maison ?

Le cancre de la Premier League redore son blason