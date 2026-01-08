S’abonner au mag
  • Premier League
  • J21
  • West Ham-Nottingham Forest (1-2)

Les supporters de West Ham désertent leur stade

JE
Les supporters de West Ham désertent leur stade

L’ambiance est définitivement au plus bas à West Ham. Les Hammers se sont inclinés 1-2 à domicile face à Nottingham ce mardi soir, devant des tribunes à moitié vides.

La soirée a été décevante pour West Ham, et pas seulement sur le plan sportif : une victoire leur aurait permis de revenir à un point de Nottingham. Au lieu de cela, sept points séparent désormais le 17ᵉ du 18ᵉ, plongeant les Londoniens dans une lutte pour le maintien plus que préoccupante.

De nombreux supporters sont restés chez eux malgré leur places

Comme le rapporte le Guardian, la mauvaise passe sportive a également un impact sur la demande de billets et sur l’affluence réelle au London Stadium. Officiellement, plus de 62 000 billets avaient été vendus, ce qui laissait penser à un stade presque plein. Pourtant, mardi, 34 000 spectateurs étaient réellement présents.

En amont de la rencontre, le club avait déjà proposé en décembre certains titres d’accès avec une réduction de 30 %, signe que la demande était déjà faible. Mais le marché secondaire aurait joué un rôle encore plus important : de nombreux supporters ont tenté de revendre leurs billets, et plusieurs abonnés seraient finalement restés chez eux.

Qui, par ce froid et au vu de la crise sportive actuelle, ne préférerait pas rester bien au chaud à la maison ?

Le cancre de la Premier League redore son blason

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!