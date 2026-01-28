West Ham recrute un vrai costaud

Salut le musclé ! Ce mercredi, West Ham United a officialisé la signature d’Adama Traoré arrivant en provenance de Fulham.Formé dans les équipes jeunes du FC Barcelone, le joueur de 30 ans a déjà évolué en Premier League du côté d’Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton et Fulham, totalisant 262 rencontres dans l’élite anglaise. À l’exception d’un prêt de six mois à son club formateur, Barcelone, Traoré joue en continu en Angleterre depuis l’été 2015. Cette saison, l’ailier aux gros biscottos avait toutefois peu de temps de jeu à Fulham et n’a inscrit aucun but.

Un retour auprès de son entraîneur

Dans le communiqué du club, Traoré a expliqué pourquoi il se réjouissait de rejoindre les Hammers : « Depuis tout jeune, je suivais West Ham, j’ai même regardé un film sur le club. Je connais les supporters et la passion qui les anime. » Merci Elijah Wood et Hooligans !

Son nouvel entraîneur, mais aussi ancien mentor à Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, s’est lui aussi montré enthousiaste : « C’est quelqu’un que je connais bien depuis notre temps ensemble chez les Wolves, et j’ai hâte de travailler à nouveau avec lui. »

Le sprint de Traoré pour le maintien de West Ham ne fait que commencer…

