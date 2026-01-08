Le Nigeria menace de faire grève avant le quart contre l’Algérie

Vu qu’on est en France, on va pas se moquer.

Sur le terrain, le Nigeria fait peur à tout le monde. Quatre matchs, quatre victoires, 12 buts plantés, la meilleure attaque du tournoi et un duo Victor Osimhen-Ademola Lookman qui fait des dégâts.

Avant de croiser l’Algérie en quarts, les Super Eagles ont tout du favori. Sauf que contre le Mozambique, Osimhen a un peu trop laissé parler ses nerfs, engueulant Lookman pour une passe non donnée. Images virales, débat relancé, même si la fédé a vite juré que tout était rentré dans l’ordre.

Un super virement pour les Super Eagles

Le vrai grain de sable, lui, ne vient pas du terrain. Selon le journaliste Olúwashínà Okeleji, les joueurs attendent toujours leurs primes de victoire. Quatre matchs gagnés, zéro paiement.

Résultat : pas d’entraînement, pas de départ pour Marrakech tant que l’argent n’arrive pas. Classique du foot africain, timing discutable. Surtout que porter le maillot de la meilleure sélection africaine de tous les temps ne devrait pas être considéré comme un job.

Les cheddar bob de la CAN ?

